«Екатеринбург становится центром притяжения мировой промышленности»

В 2026 году Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Ее главная тема — «Индустрия 360: производство без границ», страной-партнером выступит Индонезия. О том, как меняется повестка выставки, зачем компании приезжают на нее сегодня и почему в программе появится направление на стыке промышленности и современного искусства, “Ъ-Урал” рассказал программный директор «Иннопрома» Антон Атрашкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Атрашкин уверен, что в продвижении бренда Екатеринбурга за рубежом «Иннопром» сыграл не последнюю роль

Фото: Пресс-служба «Иннопрома» Антон Атрашкин уверен, что в продвижении бренда Екатеринбурга за рубежом «Иннопром» сыграл не последнюю роль

Фото: Пресс-служба «Иннопрома»

Review: Главная тема «Иннопрома-2026» — «Индустрия 360: производство без границ». Как ее можно объяснить доступными словами?

Антон Атрашкин: Когда читаешь «Индустрия 360», воображение сразу рисует большой круг. Мы вкладываем в эту тему несколько смыслов. «Иннопром» — большая евразийская международная площадка, поэтому наша задача каждый год — ухватить один из глобальных трендов, не замыкаясь в чисто российской повестке.

«Индустрия 360» — это прежде всего стремление производителей использовать технологии в самых разных сферах. Границы между отраслями стираются: одни и те же решения применяются в производстве транспорта, энергетике, технологиях для городов и других направлениях. Это отражается и в форматах производства, которые используют компании в России и за рубежом.

Второй смысл — исчезновение границ для самих производителей. Этот тренд отмечают уже несколько лет, а к 2026 году он стал нормой. У современного промышленного продукта практически нет одной родины: он состоит из элементов, созданных в разных странах. Поэтому тема говорит и о стирании границ между отраслями, и о стирании границ между странами.

Есть и еще один смысл. Тема этого года перекликается с логотипом «Иннопрома»: он состоит из большого круга, внутри которого много разноцветных кругов. Логотип появился в 2011 году, когда родился сам «Иннопром», и в нем изначально была заложена идея универсальной промышленной выставки. Мы не специализируемся на одной отрасли — транспорте, энергетике или IT. На 50 тыс. кв. м «Екатеринбург-Экспо» показываем все современные технологии. Директор по производству из России, Китая или Узбекистана, приехав в Екатеринбург, может увидеть на одной площадке набор решений, которые сегодня используются в промышленности.

Таких универсальных выставок в мире немного. По размеру мы еще догоняем крупнейшие площадки, но по формату и международному участию уже можем говорить с ними на равных.

Review: Какие отрасли и технологии, по вашим ожиданиям, будут формировать основную повестку «Иннопрома-2026»?

Антон Атрашкин: Я бы выделил несколько направлений. Первое — беспилотные системы. Они все активнее находят покупателей в странах Центральной Азии, Арабского мира и Юго-Восточной Азии. Поэтому беспилотных решений будет больше, они будут представлены практически на всех региональных стендах.

Второе направление — технологии для энергетики. Производители экспериментируют с новыми источниками энергии — более дешевыми, доступными и эффективными. Эта тема также будет заметна на выставке.

Жизнь человека в XXI веке — это жизнь в больших городах. Поэтому отдельный блок связан с технологиями для городов: умным домом, управлением зданиями, транспортом и городской техникой.

Еще одна крупная тема — робототехника. Все мы стремимся к тому, чтобы человек больше занимался творчеством, а тяжелую или повторяющуюся работу выполняли роботы. Они становятся эффективнее и дешевле, и для промышленности это имеет большое значение. После того как доступ к части зарубежной робототехники оказался ограничен, российские производители быстро начали развивать собственные решения.

Центр российской робототехники находится рядом с Екатеринбургом — в Челябинске. Компания «Русский робот» показывает серьезные успехи: рост, новую линейку, выход в секторы, которые раньше считались недосягаемыми из-за сложности технологического производства. На выставке свои решения представят и другие компании.

И, конечно, промышленный IT. В рамках импортозамещения российские разработчики создали продукты, которые успешно заменяют западные технологии и софт. Для нас отдельно значимо, что на выставке будут представлены крупнейшие российские игроки, в том числе компании из Екатеринбурга: город сам по себе стал одним из центров разработки промышленного IT.

Review: А искусственный интеллект будет представлен отдельно?

Антон Атрашкин: Я рассматриваю искусственный интеллект в рамках промышленного IT и цифровых сервисов. Тема сейчас на хайпе, и в ближайшие годы нам предстоит понять, насколько эти технологии действительно увеличивают эффективность производства, а где вокруг них больше разговоров. В мире идет много споров: является ли рынок искусственного интеллекта пузырем или это действительно новое слово в разработках.

На «Иннопром» приходят люди от производства. Их сложно убедить одной красивой упаковкой: они умеют отличать решения, которые действительно помогают производить быстрее, дешевле и эффективнее, от технологий, о которых просто приятно поговорить. Искусственный интеллект будет представлен и на выставке, и в деловой программе. Несколько сессий посвятят его применению в промышленности.

Review: Страной-партнером «Иннопрома-2026» выступает Индонезия. Почему именно она и как страна будет представлена на форуме?

Антон Атрашкин: Странами-партнерами «Иннопрома» традиционно становятся крупные государства, с которыми у России развиваются хорошие отношения. Индонезия — не исключение. Это крупнейшая по населению мусульманская страна мира, там живет около 280 млн человек, и это значимый рынок для российских производителей.

Многие наши компании уже работают в Индонезии. Для таких гигантов, как «Росатом» или «Лаборатория Касперского», этот рынок давно понятен. Но «Иннопром», уверен, даст шанс и средним российским компаниям выйти на индонезийский рынок.

Индонезия как страна-архипелаг открывает большие возможности для финтеха, логистики, инфраструктурных решений. При этом индонезийские компании едут в Екатеринбург не только покупать российские технологии. Они хотят предлагать свои продукты российскому рынку. На выставке будут представлены компании в области электроники, беспилотных систем, машиностроения, металлургии, химической и мебельной промышленности. Делегация будет большой.

У Индонезии на «Иннопроме» будет самая крупная национальная экспозиция — более 1,5 тыс. кв. м. Это будет не только содержательный, но и красивый стенд: насколько я видел эскизы, его выполнят в форме традиционной индонезийской деревни.

Для страны-партнера это возможность не только сделать бизнес, но и познакомить Россию со своей культурой. На площадке представят народные промыслы, вокальные и танцевальные коллективы. Через культурную программу индонезийская сторона рассчитывает усилить интерес российской аудитории к стране, ее компаниям и промышленным возможностям.

Review: Какую главную функцию сегодня выполняет «Иннопром» для российского промышленного бизнеса?

Антон Атрашкин: Задачи «Иннопрома» остаются прежними. Мы никогда не стремились стать футуристической площадкой. Наша задача — сделать «Иннопром» эффективной промышленной ярмаркой, чтобы раз в год директор по производству мог приехать в Екатеринбург и увидеть все новинки, которые производители подготовили за год.

Особенность «Иннопрома» в том, что здесь практически нет прототипов, нелетающих самолетов и неедущих автомобилей. Все, что представлено на выставке, можно купить. На зарубежных «Иннопромах» нередко покупают прямо со стендов. Поэтому первая функция — ярмарка.

Вторая функция — диалог бизнеса и власти. На площадке несколько дней работают руководство Минпромторга, министр и его заместители, главы регионов, руководители крупных, средних и малых промышленных компаний, деловые ассоциации. Для производителей это редкая возможность лицом к лицу говорить с теми, кто формирует государственную промышленную политику.

И третья функция — евразийский технологический обмен. Компании из Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана и других стран активно участвуют в выставке. Для них Россия — рынок сбыта и рынок партнерств. Делегации часто возглавляют руководители правительств, министры, вице-премьеры.

Помимо страны-партнера, в этом году ожидаются крупные экспозиции Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Кыргызстана, Индии. Также много китайских компаний, как и всегда, примут участие в выставке. Мы площадка, которая объединяет производителей. Задача промышленников и бизнесменов не в том, чтобы приехать и провести время в Екатеринбурге, хотя у города для этого много возможностей. Главное, чтобы после выставки у них остались подписанные контракты, новые деловые контакты и будущие партнерства.

Review: Как изменилась аудитория «Иннопрома» за последние годы? Стало ли больше компаний, которые приезжают за конкретными партнерами, рынками и контрактами?

Антон Атрашкин: Внимательные читатели “Ъ-Урал” знают, что «Иннопром» прошел большой путь. В первые годы он был скорее городской ярмаркой: было много посетителей, которые приходили посмотреть, и много экспонатов, которые работали прежде всего на имидж, а не на продажу.

Сегодня «Иннопром» — технократическая выставка. Компании привозят реальную технику и реальные решения. Конкуренция сейчас обострилась. На российских производителей давят китайские и другие иностранные компании. Нужно делать дешевле, эффективнее и качественнее.

«Иннопром» становится витриной, которая позволяет вырваться в лидеры: хорошо выступить на выставке, провести встречи, заключить соглашения, найти покупателей и партнеров. Аудитория стала более профессиональной и более международной. Если в первые годы мы буквально уговаривали иностранцев ехать в Екатеринбург и слышали: «Мы не работаем в этой части России», то сегодня компании понимают: на четыре дня июля Екатеринбург становится центром притяжения не только российской, но и мировой промышленности. Там надо быть, потому что именно в этом городе можно увидеть новинки, понять, как устроена промышленность, и извлечь из этого пользу.

Review: Какие форматы взаимодействия наиболее востребованы у участников «Иннопрома» в последние годы?

Антон Атрашкин: Все вместе: выставка, переговоры, демонстрации технологий, подписания соглашений. Но мы все больше создаем форматы, в которых бизнесмены из разных стран могут встретиться друг с другом. Это B2B-сервисы, нетворкинговые мероприятия, деловые завтраки и ланчи, которые проводят и организаторы, и сами компании. Это не формальные мероприятия, а часть деловой инфраструктуры выставки. За четыре дня участнику нужно провести максимум полезных встреч, представить компанию и найти потенциальных партнеров.

Большим спросом пользуется Форум производителей компонентов, его еще называют форумом поставщиков. Два дня директора по закупкам крупнейших компаний страны проводят сотни встреч с представителями малого и среднего бизнеса. У небольшой компании есть 10–15 минут, чтобы представить свою продукцию человеку, до которого в обычной жизни очень сложно достучаться.

Для нас значимо, что теперь в этих встречах участвуют компании из Центральной Азии. В этом году впервые ожидается делегация индийских производителей компонентов, которая приедет на «Иннопром», чтобы представить свою продукцию крупнейшим российским производителям.

Review: Какие запросы чаще всего звучат от иностранных делегаций к российским промышленным компаниям? Это поставки оборудования, совместное производство, локализация, технологии, кадры?

Антон Атрашкин: Все производители хотят продавать свою продукцию. Но современный мир устроен так, что ни одна страна не хочет просто покупать чужие технологии и продукты. Каждая хочет производить их у себя. Поэтому тема локализации возникает уже на первых этапах делового общения.

Российская Федерация заинтересована в том, чтобы иностранные компании не просто привозили продукцию в Россию, а делали бизнес здесь: нанимали российских сотрудников, строили заводы, развивали производство. Но и наши партнеры за рубежом тоже не всегда хотят просто покупать российские машины и станки. Они хотят, чтобы мы производили их у них. Часто это оказывается дешевле и эффективнее.

Поэтому «Иннопром» — это про сложные партнерства. Это не история про «купил, заплатил деньги и ушел». Современные сделки сложно сконструированы. Нам приятно, когда через пару лет компания говорит: мы построили большой завод за рубежом, а договорились именно в Екатеринбурге, на «Иннопроме». Для организаторов это самая приятная музыка.

Review: «Иннопром» уже регулярно проходит в других странах. Насколько сильной остается роль Свердловской области? Не снижает ли это внимание бизнеса к Екатеринбургу?

Антон Атрашкин: Мы стали делать «Иннопром» в Ташкенте, Астане, Минске, Эр-Рияде и теперь в Нью-Дели не потому, что хотим посмотреть мир. Хотя, конечно, кто же не хочет. Но главная цель другая.

Зарубежные «Иннопромы» работают на две задачи. Первая — привлечь внимание иностранных компаний именно к Екатеринбургу. Везде, где мы проводим выставки — в арабских странах, Центральной Азии, сейчас в Южной Азии, — мы говорим о нашей главной, самой большой выставке в Екатеринбурге.

Мы видим, как это работает: после каждого зарубежного проекта появляются новые участники и экспоненты из этих стран. Зарубежные мероприятия помогают привлекать дополнительное внимание к главной промышленной выставке России.

Вторая задача — помогать российским производителям, в том числе уральским, выходить на внешние рынки. Когда они просто участвуют в зарубежных выставках, внимание местной бизнес-аудитории может быть ограниченным. Когда мы проводим большой «Иннопром», на площадку приходят руководители правительств, крупные бизнесмены, главы ассоциаций и делегаций. В таких условиях продавать продукцию гораздо легче.

Для нас отрадно, что практически на всех зарубежных площадках присутствуют компании Свердловской области — иногда в составе делегации, иногда со стендом региона. Родина «Иннопрома» всегда с нами, даже когда мы работаем за рубежом.

Я уверен, что в продвижении бренда Екатеринбурга за рубежом «Иннопром» сыграл не последнюю роль.

Review: Что нового появится на «Иннопроме-2026»?

Антон Атрашкин: Мы недавно снова обратили внимание на серьезную связь между промышленными дизайнерами и художниками, работающими в современном искусстве.

Когда-то на «Иннопроме» мы уже развивали тему современного искусства. Делали это в прекрасном союзе с Алисой Прудниковой, которая сейчас возглавляет программную дирекцию ГЭС-2. Мне и коллегам всегда казалось, что современное искусство — органичная часть «Иннопрома».

В этом году мы впервые возвращаемся к теме сотрудничества промышленности и современного искусства как к отдельному направлению. Мы видим, как промышленные дизайнеры черпают идеи из произведений современных художников, а художники, в свою очередь, вдохновляются промышленными технологиями.

В Екатеринбурге мы презентуем новый проект «Иннопром Арт». В будущем он может занять свое место и на улице рядом с «Екатеринбург-Экспо», и во внутренних галереях. «Иннопром Арт» исследует, как технологии меняют человека, общество и окружающий мир. Центральной темой запуска станет идея «Сборки». Сегодня пересобираются не только продукты и производства, но и бизнес-модели, системы взаимодействия, способы коммуникации и представления о будущем.

В качестве запуска мы устроим перформанс «Стая». Секреты пока не раскрываю, но покажем, как роботы взаимодействуют с человеком через нейроинтерфейс.

Проект будет идти все четыре дня на площадке конгресс-центра. Нам кажется, что сочетание промышленной выставки и современного искусства будет органичным. Мы хотим развивать это направление и дальше, приглашать художников и тех, кто работает со сферой современного искусства.

Беседовала Евгения Яблонская