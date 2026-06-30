390 млн рублей направят на обустройство промпарка под завод «Росатома» в Глазове

390,6 млн руб. направят на строительство инфраструктуры промпарка в Глазове, где появится завод «Росатома» по выпуску постоянных редкоземельных магнитов. Соответствующий аукцион появился на портале госзакупок 26 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из описания объекта закупки следует, что подрядчик обустроит внутриплощадочные сети, в их числе электротехнические системы, сети газоснабжения, канализационные системы, водоснабжение, освещение, дороги и др. Подрядчика определят 17 июля. Заказчик — УК «Промпарк».

Напомним, соглашение о возведении в Глазове первого в России завода по производству редкоземельных магнитов для электродвигателей и ветроэнергетических установок было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) летом 2023 года между правительством региона, АО «ТВЭЛ» и ООО «Росатом Металлтех». В феврале 2024 был подписан специальный инвестиционный контракт (СПИК). Подведение основных коммуникаций к промпарку началось в январе 2025 года. Планируемая производственная мощность будущего завода — 1 тыс. т. Завод планируется возвести к 2028 году.

В сентябре 2025 года Удмуртия получила инфраструктурный казначейский кредит (КИК) на 315 млн руб. для обустройства промпарка. По словам главы республики Александра Бречалова, объем внебюджетных средств, направленных в промпарк, превысит 5 млрд руб.