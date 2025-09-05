Удмуртии дадут 315 млн рублей в кредит для промпарка, где будет завод «Росатома»

Удмуртия получит казначейский инфраструктурный кредит (КИК) на 315 млн руб. под 3% годовых на обустройство промпарка в Глазове, где будет размещен завод госкорпорации «Росатом» по выпуску постоянных редкоземельных магнитов. Об этом решении вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию 4 сентября, пишет пресс-служба кабмина Удмуртии.

Эти средства пойдут на строительство в промпарке электрических подстанций, газораспределительного пункта, сети водоотведения, ливневой канализации, дороги и тротуара, на установку наружного освещения, строительство противопожарных емкостей и сетей связи. «Сейчас к территории промпарка подводятся коммуникации за счет средств регионального бюджета. Сам промышленный парк располагается в районе Химмашевского шоссе. Его площадь более 20 га»,— говорится в сообщении.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что объем внебюджетных средств, направленных в промпарк, превысит 5 млрд руб. «Ключевой партнер по развитию промпарка — топливная компания Росатома “ТВЭЛ”. Все соглашения подписаны. Ожидаем дополнительные поступления налогов в течение срока использования КИКа — почти 6 млрд руб.»,— доложил господину Хуснуллину глава региона.

Всего правительственная комиссия по региональному развитию распределила более 46 млрд руб. для 37 проектов в 14 регионах страны. «Преимущественно это ЖКХ, в том числе строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, а также крупная заявка на приобретение 165 вагонов для Центрального транспортного узла»,— сказал вице-премьер России.

Напомним, соглашение о возведении в Глазове первого в России завода по производству редкоземельных магнитов для электродвигателей и ветроэнергетических установок было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) летом 2023 года между правительством региона, АО «ТВЭЛ» и ООО «Росатом Металлтех». В феврале 2024 был подписан специальный инвестиционный контракт (СПИК) касательно предприятия. Подведение основных коммуникаций к промпарку началось в январе 2025 года. Планируемая производственная мощность будущего завода — 1 тыс. т.