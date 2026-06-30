Групповой раунд накатил рекордов

Рекордная посещаемость, изобилие голов и разрыв фанатских шаблонов. А еще миллионные просмотры в соцсетях у нападающего Норвегии Эрлинга Холанна, покорившего аудиторию своими гримасами. Краткий итог группового этапа чемпионата мира: турнир становится все более непредсказуемым, отмечают опрошенные “Ъ FM” фанаты и спортивные аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Butler Ii / Reuters Фото: David Butler Ii / Reuters

215 мячей забито за групповой этап — рекорд за всю историю турниров. 17 млн подписчиков набрал в соцсетях легендарный вратарь Кабо-Верде по прозвищу Возинья. 750 тыс. лайков получило ИИ-видео с жующим китайскую еду Холанном. В ролике футболист якобы испугался собственного набитого рта в отражении зеркала. Шоковая гримаса норвежца стала мемом. Но сенсации не заканчиваются. В США, например, словосочетание «любитель футбола» внезапно обрело «европейский» смысл, рассказал “Ъ FM” спортивный обозреватель «Чемпионат.com» Григорий Телингатер:

«Поначалу не все понимали, что за турнир, что за европейская причуда, а сейчас в любом баре Нью-Йорка и Хьюстона показывают футбол. Есть ощущение, что атмосфера в Штатах становится явнее. Нет такого, что в 1/16 кто-то из фаворитов попал на другого. Топ-7, топ-8 не играют между собой. Правда, могут встретиться на следующих стадиях».

Среди рекордов — выход Кабо-Верде в 1/16 финала. Команда приехала на турнир впервые в истории. Среди болельщиков островитян теперь не только любители футбола, но и персональные фанаты голкипера Возиньи. Чемпионат становится праздником для разных людей, отметила в беседе с “Ъ FM” жительница Мехико Наталья Тинякова:

«Люди радуются. Я живу в кондоминиуме — много колумбийцев, аргентинцев, костариканцев, венесуэльцев. Есть салон для взрослых, там большой телевизор — собираемся разными нациями, смеемся. Люблю компанию, когда люди болеют и смотрят. Был матч Конго — Колумбия: все спустились болеть за Колумбию, я одна болела за вратаря Конго. Было весело, все смеялись».

Иногда эйфория доходит до безумия, продолжает Наталья Тинякова:

«Сын пошел на главный проспект — Пасео-де-ла-Реформа — его там на руках качали. Вообще, проспект после победы Мексики становится страшным местом — болельщики сходят с ума. Мне жалко Мексику, я ее очень люблю. Все зависит от степени алкогольного опьянения, наверное».

И еще одна история. После поражения от Испании и вылета из группы сборной Уругвая отменили чартер за счет местной ассоциации футбола. Власти ждали большего, учитывая, что страна дважды становилась чемпионом мира и почти всегда выходила в плей-офф. Иногда ошибаются даже фавориты, говорит спортивный комментатор Артем Шмельков:

«Уругвай — сейчас не такая уж топ-команда. Закономерность в провале есть — это та самая оборотная сторона в рамках расширения чемпионата. Можно смеяться над Кабо-Верде, но последняя взяла и три матча в группе выстояла. Да, не бог весть, но когда в соперниках Испания и Уругвай — это мегакруто для маленькой островной страны. И она идет в плей-офф вместо Уругвая»

Деньги тоже любят разрывать шаблоны. По данным аналитиков, новинка — перерывы после 22-й и 67-й минут — принесет телеканалу Fox $250 млн. 30-секундный рекламный слот на групповом этапе стоил $200 тыс.

Леонид Пастернак