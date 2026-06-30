WSJ: Баффетт заморозил пожертвования фонду Гейтса из-за дела Эпштейна
Американский инвестор Уоррен Баффетт пропустил традиционное июньское пожертвование в Gates Foundation (Фонд Гейтсов) впервые за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal. По словам источников, господин Баффетт намерен дождаться завершения независимого расследования связей фонда с обвиненным в сексуальных преступлениях финансистом Джеффри Эпштейном, прежде чем принимать решение о дальнейших взносах.
Билл Гейтс (слева) и Уоррен Баффетт
Фото: Nati Harnik / AP
Обычно в это время господин Баффетт, пообещавший пожизненно помогать фонду, переводил ему миллиарды долларов акциями Berkshire Hathaway. Однако теперь, по данным WSJ, он может отложить решение до конца текущего года, возможно, до своего традиционного благодарственного письма в ноябре.
Фонд нанял юридическую фирму WilmerHale для проверки своих контактов с Эпштейном. Результаты ожидаются этим летом. Люди из окружения господина Баффетта уже связались с руководством фонда, запросив информацию о расследовании. Отношения между Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом, по данным источников, «стали напряженными» после публикации документов Минюста по делу Эпштейна. В интервью CNBC в марте текущего года господин Баффетт подтвердил, что не общался с господином Гейтсом с момента обнародования этих файлов.
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Gates Foundation (ранее известный как Bill & Melinda Gates Foundation) основан в 2000 году Биллом Гейтсом и в то время его женой Мелиндой. Он считается крупнейшим частным фондом в США. Его основные виды деятельности связаны со здравоохранением, образованием, борьбой с бедностью.
Публикация материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна Министерством юстиции США началась в 2025 году и вызвала широкий общественный резонанс. Документы включали журнал полетов на частном самолете Эпштейна, перечень вещественных доказательств, данные контактов, а также фотографии Эпштейна с публичными фигурами, включая Дональда Трампа и Билла Гейтса. Раскрытие информации было инициировано принятым в ноябре 2025 года законом о раскрытии документов по делу Эпштейна, обязывающим обнародовать все связанные материалы в течение 30 дней. Однако Минюст США столкнулся с критикой за задержки в полной публикации всех документов и ошибки при редактировании, которые привели к раскрытию личных данных потерпевших.
Дело Эпштейна также затронуло крупные финансовые учреждения. Банки JPMorgan и Deutsche Bank ранее выплатили сотни миллионов долларов в виде штрафов и компенсаций жертвам Эпштейна за то, что продолжали обслуживать его и его сообщников, несмотря на тревожные сигналы о его деятельности. В октябре 2025 года иск к Bank of America по аналогичным обвинениям подала женщина, пострадавшая от насилия со стороны Эпштейна, и в марте 2026 года банк договорился об урегулировании этого иска. Бывший глава подразделения частного банкинга JPMorgan Джес Стейли в мае 2026 года был вызван в Конгресс США для дачи показаний по своим дружеским связям с Эпштейном и управлению его активами. Сам Стейли отрицает, что ему было известно о преступлениях Эпштейна.