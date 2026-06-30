WSJ: Баффетт заморозил пожертвования фонду Гейтса из-за дела Эпштейна

Американский инвестор Уоррен Баффетт пропустил традиционное июньское пожертвование в Gates Foundation (Фонд Гейтсов) впервые за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal. По словам источников, господин Баффетт намерен дождаться завершения независимого расследования связей фонда с обвиненным в сексуальных преступлениях финансистом Джеффри Эпштейном, прежде чем принимать решение о дальнейших взносах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Билл Гейтс (слева) и Уоррен Баффетт

Фото: Nati Harnik / AP Билл Гейтс (слева) и Уоррен Баффетт

Фото: Nati Harnik / AP

Обычно в это время господин Баффетт, пообещавший пожизненно помогать фонду, переводил ему миллиарды долларов акциями Berkshire Hathaway. Однако теперь, по данным WSJ, он может отложить решение до конца текущего года, возможно, до своего традиционного благодарственного письма в ноябре.

Фонд нанял юридическую фирму WilmerHale для проверки своих контактов с Эпштейном. Результаты ожидаются этим летом. Люди из окружения господина Баффетта уже связались с руководством фонда, запросив информацию о расследовании. Отношения между Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом, по данным источников, «стали напряженными» после публикации документов Минюста по делу Эпштейна. В интервью CNBC в марте текущего года господин Баффетт подтвердил, что не общался с господином Гейтсом с момента обнародования этих файлов.

Gates Foundation (ранее известный как Bill & Melinda Gates Foundation) основан в 2000 году Биллом Гейтсом и в то время его женой Мелиндой. Он считается крупнейшим частным фондом в США. Его основные виды деятельности связаны со здравоохранением, образованием, борьбой с бедностью.

Екатерина Наумова