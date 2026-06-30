Ночной маршрут из центра на северо-запад запускают в Челябинске

В Челябинске с 3 июля запустят ночной маршрут №64н «Театр оперы и балета — Автобусный парк». На выходных он будет связывать центр города с северо-западом, сообщает пресс-служба ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Автобусы пустят через улицу Цвиллинга, проспект Ленина, улицы Энгельса, Труда, Северо-Крымскую, Братьев Кашириных, Академика Королева, 250-летия Челябинска, Чичерина, Бейвеля, Краснопольскому проспекту и улице Молодогвардейцев. Транспорт будет курсировать до 20 сентября с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье по следующему расписанию:

от Автобусного парка — в 23:45, 0:45, 1:45, 2:45, 3:45, 4:45;

от театра оперы и балета — в 0:45, 1:45, 2:45, 3:45, 4:45, 5:45.

Виталина Ярховска