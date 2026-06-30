Для нелегалов в ЮАР настали черные дни

30 июня в ЮАР наступил крайний срок, к которому всем нелегально находящимся в стране иммигрантам было предписано покинуть ее пределы. Такой ультиматум выдвинули не власти страны, а несколько местных протестных групп, силами которых по Южной Африке в последние месяцы прокатилась волна насилия в отношении иностранцев, включая их убийства и поджоги их жилищ. Остудить пыл «народных мстителей» накануне часа Х попытался президент ЮАР Сирил Рамафоса: признав конституционное право сограждан на мирные протесты, он предостерег их от насилия и самосуда. Тем не менее многие нелегалы предпочли не дожидаться вероятных расправ и покинули ЮАР заранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Esa Alexander / Reuters Фото: Esa Alexander / Reuters

Благодаря президенту США Дональду Трампу — неизменно главному хедлайнеру мировой повестки — весь мир узнал о том, что в Южной Африке якобы «происходит геноцид» и что «белых фермеров жестоко убивают, а их земли конфискуют». В реальности же имеющая место нелюбовь местного населения к белому меньшинству выражалась все последние годы скорее по правовым и политическим каналам, в то время как от физического насилия на почве ксенофобии и антииммигрантских настроений страдали преимущественно чернокожие мигранты из Зимбабве, Мозамбика, Малави, Ганы и Нигерии.

Еще в 2008 году на фоне массового насилия в отношении «понаехавших» в ЮАР погибли 62 человека, вынудив тысячи мигрантов покинуть эту страну из страха за свои жизни. Схожие серии нападений сотрясали Южную Африку и в 2015 году, а затем в 2019-м.

На начало 2026 года в ЮАР легально проживало около 3 млн иммигрантов, или почти 5% населения. Но в стране всегда хватало и тех, кто оседал тут нелегально ради работы, которую иммигранты не могли найти на родине. Как правило, они соглашаются на низкооплачиваемую работу, отнимая рабочие места у местных. При этом, по данным национального статистического агентства, в первом квартале 2026 года уровень безработицы в Южной Африке вырос до 32%, и большинство безработных составляет молодежь. Это и вызвало напряжение в обществе.

С весны по всей стране участились беспорядки и стихийные нападения на районы проживания мигрантов — без разбора, легально они тут живут или нет. В конце мая в прибрежном городе Моссел-Бей, провинция Западный Кейп, во время беспорядков были убиты двое граждан Мозамбика, а полсотни хижин в населяемых выходцами из этой страны трущобах уничтожены.

Самым активным образом антииммигрантские настроения подогревались движениями «Марш и марш» и «Операция “Дудула”» (название последнего переводится с языка зулу примерно как «выгнать силой»), хотя в обеих группах утверждали, что не прибегают к насилию.

Члены «Операции “Дудула”», в частности, останавливали людей на улицах рядом с предприятиями, принадлежащим иностранцам, для проверки документов или пытались не пропускать иностранных граждан к государственным больницам.

А один активист — инфлюенсер с 1,7 млн подписчиков в соцсетях — некто Нкосихона Ндабандаба помогал общему делу тем, что организовывал демонстрации с участием мужчин в традиционных воинских нарядах зулусов — так, чтобы иностранцы ясно видели, насколько им в ЮАР не рады.

Именно этот блогер и был инициатором установления крайнего срока 30 июня для добровольного отъезда из страны всех нелегалов (по крайней мере так этот человек заявил CNN). «Крайний срок — 30 июня, но вам не нужно ждать до этого времени — уезжайте сейчас»,— заявил он, добавив, что после уже «не сможет контролировать народ Южной Африки».

Накануне этого неофициального дедлайна, когда антииммигрантские группы пригрозили массовыми протестами, если их требования, включая «немедленную и массовую депортацию всех нелегальных иностранцев, находящихся в настоящее время в стране», не будут выполнены, президент ЮАР Сирил Рамафоса предупредил, что правительство «не потерпит никаких попыток дестабилизировать страну со стороны кого бы то ни было».

Он признал конституционное право граждан Южной Африки на мирные протесты, но предостерег их от насилия, запугивания и самосуда, подчеркнув, что соблюдение иммиграционного законодательства — это обязанность государственных учреждений, а не частных лиц.

«Если наши системы дали сбой, мы это исправим; если коррупция способствует нелегальной иммиграции, мы привлечем к ответственности тех, кто это сделал; если правоохранительные органы недостаточно эффективны, мы это улучшим»,— пообещал Рамафоса. И отметил, что правительство уже предпринимает серьезные шаги против нелегальной миграции, совершенствует процедуры предоставления убежища и выдачи виз, а также борется с коррупцией, подрывающей иммиграционный контроль. В последнее время соответствующие органы ЮАР действительно удвоили усилия по борьбе с нелегалами: за два последних финансовых года МВД страны осуществило в общей сложности почти 110 тыс. депортаций — на 46% больше, чем до того.

Кроме того, южноафриканский лидер напомнил, что любые преступные действия во время демонстраций будут преследоваться по закону. «Мы должны отвергнуть акты насилия или запугивания, которые оправдываются нашими обидами, политическими причинами или тем, что некоторые люди, совершающие подобные действия, утверждают, что их спровоцировали»,— сказал он.

Но, судя по всему, у иностранцев не оказалось особой веры в то, что власти ЮАР будут их честно защищать от погромов и расправ — особенно на фоне распространившегося в интернете видеоролика, на котором молодой человек размахивает мачете и отсчитывает время до дедлайна. За последние две недели, по данным Управления пограничного контроля Южной Африки, страну добровольно покинули более 13 тыс. иностранных граждан (около 9 тыс. граждан Малави, 3 тыс. граждан Зимбабве, 900 граждан Ганы и 300 нигерийцев).

30 июня на фоне ожидаемых антииммигрантских протестов МИД Нигерии организовал еще один вывозной рейс в Лагос для своих граждан — в общей сложности желание к репатриации выразили свыше тысячи граждан этой страны. Покинуть Южную Африку и благополучно вернуться домой захотели также 746 граждан Уганды, сообщили на днях власти этой страны.

Наталия Портякова