Чувашия и Марий Эл вошли в тройку регионов ПФО по снижению доли заемного капитала

В 2025 году доля заемных средств в структуре капитала предприятий Чувашской Республики сократилась на 6,6 процентных пункта — до 54,6%, а в Марий Эл — на 5,4 п.п., до 50,8%. Оба региона вошли в тройку лидеров Приволжского федерального округа по темпам снижения финансовой зависимости, уступив лишь Саратовской области (–7,4 п.п., до 41,4%). Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Кировской области показатель снизился на 1,4 п.п. (до 52,4%), в Татарстане — на 0,5 п.п. (до 45,4%). В целом по ПФО средняя доля заемных средств уменьшилась на 1,2 п.п. и составила 47,7%. По России в целом показатель сократился впервые за три года — с 52% в 2024-м до 50,7% в 2025-м.

При этом в трех регионах округа зафиксирован рост заимствований: в Оренбургской области — с 41,4% до 45,9%, Мордовии — с 51,3% до 51,8%, Удмуртии — с 61,4% до 61,5%. В отраслевом разрезе наиболее зависимыми от кредитов остаются строительство (74,3%) и обрабатывающая промышленность (58,9%).

Подробнее — в материале «Ъ Волга-Урал» «Бизнес ушел от долга».

Влас Северин