Бизнес ушел от долга

В регионах Приволжского федерального округа по итогам 2025 года зафиксировано снижение доли заемных средств в структуре капитала крупных и средних предприятий —до 47,7%. Наиболее заметная динамика снижения отмечена в Саратовской области, Чувашии и Марий Эл. При этом среди регионов округа только в Оренбургской области, Мордовии и Удмуртии зафиксировали рост доли заемного капитала. Эксперты связывают общую тенденцию с более осторожной политикой компаний в части заимствований, высокой стоимостью кредитных ресурсов и смещением фокуса на сокращение расходов и оптимизацию инвестиционных программ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В регионах ПФО снизилась доля заемных средств в капитале предприятий

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В регионах ПФО снизилась доля заемных средств в капитале предприятий

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По итогам 2025 года доля заемных средств в структуре капитала крупных и средних предприятий Приволжского федерального округа составила 47,7%, что на 1,2 процентных пункта ниже, чем в 2024 году, когда показатель находился на уровне 48,9%. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В Чувашской Республике показатель сократился с 61,2% в 2024 году до 54,6% в 2025 году, снижение составило 6,6 процентных пункта. В Республике Марий Эл доля заемного капитала уменьшилась с 56,2% до 50,8%, снижение — 5,4 п.п. В Кировской области показатель снизился с 53,8% до 52,4%, снижение составило 1,4 п.п. В Республике Татарстан показатель снизился с 45,9% до 45,4%, снижение — 0,5 п.п.

Наибольшее снижение финансовой зависимости среди регионов ПФО зафиксировано в Саратовской области, где показатель сократился с 48,8% до 41,4% — снижение на 7,4 процентных пункта. Также снижение демонстрируют Ульяновская область — с 49,6% до 45,5%, Пермский край — с 48,1% до 45,7%, Самарская область — с 49,6% до 47,3%, и Нижегородская область — с 55,3% до 53,1%. В Пензенской области показатель снизился с 59,9% до 58,7%, в Республике Башкортостан — с 40,2% до 40,1%.

При этом в трех регионах ПФО зафиксирован рост доли заемных средств. В Оренбургской области показатель вырос с 41,4% до 45,9%, в Республике Мордовия — с 51,3% до 51,8%, в Удмуртской Республике — с 61,4% до 61,5%.

В целом по России в 2025 году доля заемных средств в структуре капитала крупных и средних предприятий уменьшилась до 50,7%. Коэффициент финансовой зависимости бизнеса сократился впервые за последние три года. Показатель рос с 2022 года, достигнув локального максимума в 2024 году — 52%.

Наиболее высокая зависимость бизнеса от внешнего финансирования наблюдается в Ингушетии, где заемные средства составляют 122,5% капитала предприятий (собственный капитал отрицательный), Кабардино-Балкарии (103,4%), Чечне (99,3%), Дагестане (96%), Северной Осетии (91,9%), Калмыкии (84,5%), Амурской области (75,9%), Архангельской области (73%), Карачаево-Черкесии (72,2%) и Бурятии (70,2%). Наиболее финансово независимые предприятия работают в Республике Алтай (17,2%), Ханты-Мансийском автономном округе (17,8%), Калужской области (21,7%), Новгородской области (28,2%), Вологодской области (28,4%), Астраханской области (29,9%), Сахалинской области (31,7%), Еврейской автономной области (34,1%), Омской области (35,1%) и Магаданской области (36,6%).

В отраслевом разрезе наиболее зависимой от заемного финансирования в 2025 году осталась сфера строительства — 74,3%. Обрабатывающие производства — 58,9%, сфера профессиональной, научной и технической деятельности — 58,3%, гостинично-ресторанный бизнес — 53,3%, операции с недвижимостью — 52,9%. Наиболее финансово независимыми остаются организации государственного управления и социального обеспечения (13,4%), сфера персональных услуг (20,7%), образование (21,5%), предприятия водоснабжения и водоотведения (30%), культура, спорт и индустрия развлечений (34%).

Президент FinExpertiza Елена Трубникова связывает снижение доли заемного капитала в 2025 году с осторожным подходом компаний к заимствованиям и концентрацией на сокращении расходов и инвестиционной деятельности.

«За 2025 год ключевая ставка Банка России снизилась с 21% до 16%, однако смягчение не повлекло за собой мгновенного роста кредитной активности — наблюдалось даже небольшое снижение. Это показывает, что связь между стоимостью заемных ресурсов и уровнем долговой нагрузки компаний не всегда бывает прямой и мгновенной. Структура капитала предприятий формируется постепенно и во многом отражает решения, принятые в предыдущие периоды. Особенно это характерно для крупного и среднего бизнеса, который использует широкий спектр источников финансирования — от банковских кредитов до облигационных займов и коммерческой задолженности», – отметила Елена Трубникова.

Влас Северин