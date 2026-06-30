На 60-м км МКАД столкнулись три автомобиля

На внешней стороне 60-го км МКАД в районе съезда 60А произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщила пресс-служба столичного дептранса. По данным ГИБДД, водитель Fiat наехал на грузовик «Тонар», после чего столкнулся с еще одной машиной.

Как утверждает источник «Известия», с места аварии госпитализировали трех человек в тяжелом состоянии. Он уточнил, что у пострадавших — резаные и рваные раны, ушибы и переломы.

Движение в районе ДТП временно затруднено, можно ехать только по двум полосам. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.