Автозапчасти разобрали по стоимости

Некоторые автозапчасти с начала года подорожали на четверть. Самое значительное изменение — в прайсах комплектующих на европейские и японские машины. А вот у китайских марок есть предпосылки к стабилизации стоимости запчастей и даже ее снижению. Какую динамику покажут цены на оригинальные запчасти и аналоги до конца года?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Запчасти для Peugeot, Porsche и Subaru — плюс 15-20%. На Toyota, Mercedes-Benz, Kia и Hyundai — всего плюс 2-5%. Omoda, Chery, Geely и Haval можно обслужить даже дешевле, чем в прошлом году. Цена комплектующих на них снизилась на 3-6%. Это связано с локализацией китайских брендов, пояснил глава «Союза автосервисов» Юрий Валько:

«Накладные расходы растут, и существует инерция подъема цен. Кроме того, идет рост налоговой нагрузки и стоимости логистики. Что ждет нас до конца года, сложно сказать, учитывая многочисленные очереди на АЗС, простои коммерческого транспорта, увеличение стоимости доставки, так называемого плеча. Но если курс валюты не станет существенно меняться, то рост цен не будет резким. Китайский автопром, в том числе и связанный с запчастями, все больше заходит на территорию России.

Автодилеры от представительств брендов говорят, что в принципе у них все налаживается и нет той картины, которая складывалась в прошлые годы».

По данным «Автостата», сейчас средний возраст автомобиля в России составляет почти 16 лет. Стареющий автопарк требует больше запасных частей. И высокий спрос дополнительно провоцирует рост цен, отметила директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова:

«Простые расходники, запчасти, нужные для ходовой, выросли в цене умеренно, в районе 10%. Что касается редких деталей: сложной электроники, крупных грузовых элементов, узлов, двигателей, местами подорожание плюс 20-25%.

Средний возраст автомобиля перешел уже отметку в 15 лет, и спрос на ремонт растет с каждым годом.

Во втором полугодии мы не ждем уже таких резких скачков цен. Они вырастут в районе 5-7%. Я говорю сейчас про массовый сегмент. То, что касается сложных элементов, конечно, там рост будет чуть выше».

С 1 июня в России работает цифровой контроль импорта из стран ЕАЭС автотранспортом. Новая система призвана бороться с нелегальными схемами ввоза, в том числе автозапчастей. Сейчас на рынке еще много контрафактных расходников и деталей, заметила директор компании по ремонту автомобилей «Автосвита» Мария Посеницкая:

«Конечно, контрафакта много. Его и было много, и меньше не становится, потому что очень много всего нужно. Есть большая проблема с поставками и оригинальных запчастей, и качественных неоригинальных. Подделка — это то, что сделано вообще где-то на коленке. Их можно встретить в основном на автомобильных рынках и маркетплейсах. Но я бы не сказала, что это проблема вселенского масштаба. В основном запчасти у нас нормальные, но их иногда приходится или долго ждать, или покупать неоригинальные, иногда искать что-то даже на разборках, б/у-детали».

По данным AutoNews, в этом году средний чек автосервисов на шиномонтаж, ремонт, покраску машины и другие работы вырос на 1,5%. Визит на станции ТО обходится автолюбителям в 12,226 руб.

Юлия Савина