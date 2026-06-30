С подозрением на сальмонеллез госпитализированы 35 жителей Астрахани

Число отравившихся продукцией из гастронома «Михайловский» в Астрахани достигло 35 человек. Еще пятерых сегодня ночью госпитализировали с подозрением на сальмонеллез, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

Жители города стали жаловаться на недомогание еще на прошлой неделе. К 28 июня сальмонеллез выявили у 26 человек после употребления продуктов из гастронома, на следующий день число отравившихся выросло до 30. Одна женщина умерла.

СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной отравления, по данным регионального Роспотребнадзора, стали рыбные котлеты, приготовленные в «Михайловском» с нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Магазин приостановил работу.