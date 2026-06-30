С подозрением на сальмонеллез госпитализированы 35 жителей Астрахани
Число отравившихся продукцией из гастронома «Михайловский» в Астрахани достигло 35 человек. Еще пятерых сегодня ночью госпитализировали с подозрением на сальмонеллез, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.
Жители города стали жаловаться на недомогание еще на прошлой неделе. К 28 июня сальмонеллез выявили у 26 человек после употребления продуктов из гастронома, на следующий день число отравившихся выросло до 30. Одна женщина умерла.
СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной отравления, по данным регионального Роспотребнадзора, стали рыбные котлеты, приготовленные в «Михайловском» с нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Магазин приостановил работу.
Вспышка сальмонеллеза в Астрахани, связанная с продукцией гастронома «Михайловский», является частью череды подобных случаев в различных регионах России. Ранее, 28 июня, сообщалось о 23 госпитализированных, среди которых было шестеро несовершеннолетних, все они находились в состоянии средней степени тяжести. На прошлой неделе, 27 июня, число госпитализированных с острой кишечной инфекцией, связанной с этим же случаем, составляло не менее 12 человек, включая четырех детей, и одна женщина скончалась. Лабораторные исследования уже тогда подтвердили диагноз сальмонеллеза у пострадавших после употребления рыбных котлет из предприятия общественного питания.
Похожие инциденты фиксировались в других городах. Например, в феврале 2025 года в Пермском крае более 70 человек отравились шаурмой из кунгурского кафе «Shaurma-kosmos», у них также выявили возбудитель сальмонеллеза. Владельца кафе тогда отправили под домашний арест. В июле 2025 года в Екатеринбурге 12 человек были госпитализированы с сальмонеллезом после отравления в кафе «Версаль», причем у одного из сотрудников кафе обнаружили бактерию Salmonella spp. В марте 2025 года в Бурятии 16 вахтовиков заразились сальмонеллезом в столовой, один из них умер, а работа пищеблока была приостановлена.