В Челябинской области могут запретить продажу алкоголя на массовых праздниках

Депутаты Челябинской городской думы решили внести в качестве инициативы в Законодательное собрание Челябинской области проект закона, предусматривающий запрет продажи алкогольных напитков на массовых мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Депутаты предлагают ограничить розничную реализацию алкоголя в местах массовых мероприятий и на прилегающих территориях. Купить его можно будет только в заведениях общественного питания. Ожидается, что запрет будет действовать за два часа до проведения праздника, во время него и в течение часа после окончания мероприятия. Массовым мероприятием в таком случае считается событие с заявленной численностью участников от 100 человек. Определять время и место его проведения будет администрация муниципалитета не позднее чем за три дня до выбранной даты.

Виталина Ярховска