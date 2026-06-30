Жителей Магнитогорска задержали по подозрению в передаче паролей за деньги

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области, ГУ МВД России по региону и УМВД России по Магнитогорску задержали четырех местных жителей. Их подозревают в незаконной передаче паролей от аккаунтов третьим лицам (ст. 274.5 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По данным следствия, организатор и трое активных участников группировки за деньги передавали третьим лицам пароли для активации аккаунтов в интернете. Эти сведения могли использоваться для дистанционного мошенничества и вовлечения граждан в совершение диверсий и терактов, считают в силовом ведомстве.

По местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты около 300 сим-карт различных операторов, мобильные устройства, портативные компьютеры и средства видеосвязи.

Виталина Ярховска