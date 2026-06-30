На СвЖД начали подготовку студентов к работе на железной дороге летом

В управлении Свердловской железной дороги (СвЖД) в Екатеринбурге в понедельник официально начался трудовой семестр студенческих отрядов железнодорожного транспорта Свердловской области, сообщили в пресс-службе СвЖД. Всего для работы привлекли более 1 тыс. студентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

Начальник СвЖД Павел Бурцев в ходе торжественного открытия трудового семестра отметил, что работа в студенческих отрядах является важной традицией для отрасли. «Это кузница кадров, где закаляется характер, где вы по-настоящему погружаетесь в организацию транспортных процессов и где начинается профессиональная жизнь»,— сказал он.

Более 700 участников организации «Российские студенческие отряды» будут работать проводниками на поездах из Екатеринбурга и Тюмени в сторону Черноморского побережья и курортов Северного Кавказа. Остальные студенты займутся строительством, эксплуатацией объектов инфраструктуры, а также работой в путевом и вагонном комплексе, в хозяйстве автоматики и телемеханики.

Дежурными на вокзалах Екатеринбурга, Перми-2, Тюмени, Нижнего Тагила, Камышлова и Серова назначены 40 студентов. Также часть участников будет задействована в системе отраслевого здравоохранения.

Ирина Пичурина