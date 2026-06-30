«У всех свои заботы»

Иран запросил встречу: президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении переговоров с Исламской Республикой после обмена ударами. Новый раунд пройдет в Дохе. В Москве тем временем по-прежнему рассчитывают на помощь США в решении украинской проблемы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что американский президент будет еще долго занят Ближним Востоком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Строительство нового Ближнего Востока под руководством Дональда Трампа продолжается, однако процесс предсказуемо идет непросто. Меморандум о прекращении огня между США и Ираном уже несколько раз нарушался. Сделка, как это принято говорить, на грани срыва.

Тем не менее транзит через Ормузский пролив в той или иной степени работает. Конечно, не так, как раньше, но все-таки. Достигнуто историческое соглашение Израиля и Ливана при американском посредничестве. Не всё там, как говорится, однозначно, но прогресс есть. Ситуация настолько запущена, что рассчитывать на быстрый прорыв не приходится.

Сейчас озвучиваются разные версии дальнейшего развития событий. Одна из них такова: Дональд Трамп не пойдет на эскалацию в регионе до выборов в Конгресс, которые должны состояться в ноябре. Затем он будет действовать по ситуации уже с развязанными руками. Время еще есть, многое может еще произойти, в том числе и в самом Иране, которому тоже непросто.

К чему, собственно, все это: в Москве не скрывают, что ждут возвращения Трампа в переговорный процесс по Украине, как только он разберется с Ближним Востоком. В России по-прежнему рады нашим старым знакомым — Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру. Однако есть некоторые основания предполагать, что их очередной визит сильно задерживается. По крайней мере, вот прямо сейчас они на острие иранской проблемы. Вроде бы там возобновляются контакты, а, может быть, и нет. Но в любом случае совместить два таких проекта физически невозможно.

Можно даже предположить, что Трамп использует Иран как повод: президент США умышленно отстранился от проблемы, дабы подтолкнуть Россию и Украину договариваться самостоятельно, без посторонней помощи.

Тем более старые условия, которые принято называть «духом Анкориджа», то есть вывод украинских войск из Донбасса, похоже, выглядят невыполнимыми. А если так, то нужно находить новые, но какие? Остается прекращение огня по линии соприкосновения сторон. Кремль категорически с этим не согласен так же, как и с локализацией конфликта на территории четырех областей.

Но вернемся на Ближний Восток. США просто необходимо оставаться в этом богатом, важном для всего мира регионе. Кто контролирует нефть, тот и главный. Для Трампа это вызов, ставки в его игре очень высоки. Речь идет о месте 47-го американского президента в истории, а также о долгосрочном лидерстве Вашингтона. Да и о материальных интересах забывать нельзя. Деньги всегда нужны. Арабские союзники начали было сомневаться, что США в состоянии их защитить, и норовят сами с Ираном договариваться. Этого Трампу нельзя никак допускать.

Что касается Украины, глава Белого дома не раз заявлял, что это в первую очередь проблема Европы. Последняя вроде бы с этим согласна, но вот никак не соберется с силами. То переговорщика нет, то разногласий в ЕС очень много. Вот теперь жара накрыла Старый Свет, не до политики в такой момент. Придется, видимо, в очередной раз подождать. И в целом надежда на посредников, похоже, постепенно улетучивается с каждым днем все больше. Это, наверное, один из главных трендов сегодняшнего дня. У всех свои заботы.

Дмитрий Дризе