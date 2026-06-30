В Челябинске электромобили разрешили заряжать на платных парковках безвозмездно

Депутаты Челябинской городской думы поддержали инициативу о предоставлении времени для бесплатной зарядки электро- и гибридных автомобилей на платных парковках. В течение двух часов с владельцев не будут взимать деньги за пользование машиноместом, сообщает пресс-служба гордумы.

На данный момент в зоне платных парковок расположены шесть станций для электромобилей: четыре у дома №96 на улице Васенко, две — на Елькина, 45, еще две — на Ленина, 36. Они позволяют среднестатистической машине полностью зарядиться в установленный двухчасовой период. Планируется разместить еще 15 таких станций на платных парковках города при реализации следующего этапа проекта.

Виталина Ярховска