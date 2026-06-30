Застройщик школы в Сузунском районе не смог оспорить взыскание 256 млн рублей

Седьмой арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Ликстрой» в удовлетворении жалобы на решение арбитражного суда Новосибирской области, который по иску управления капитального строительства Сузунского района взыскал с предприятия 255,9 млн руб. неосновательного обогащения. Спор возник из-за неисполнения контракта на строительство школы на 400 мест в поселке Сузун. Согласно условиям договора, общая стоимость работ составляла 572,8 млн руб., а срок сдачи объекта был установлен до 30 декабря 2024 года. Суд признал, что застройщик не выполнил свои обязательства в установленный период, что послужило основанием для взыскания перечисленных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения»,— говорится в карточке дела.

Застройщик посчитал, что размер взысканной суммы завышен. По его мнению, из нее необходимо вычесть стоимость фактически выполненных работ и закупленных материалов. В частности, компания указывает, что за время строительства выполнены устройство свайного фундамента, прокладка тепловой сети протяженностью 76 м, а также закуплены строительные материалы.

Контракт на строительство школы был заключен в апреле 2023 года, в октябре 2024 года суд расторг договор и постановил взыскать с ООО «Ликстрой» неосновательное обогащение в размере 255,9 млн руб. В январе 2026 года компанию признали банкротом по заявлению «Арес групп» из-за долга в 6 млн руб.

В ноябре прошлого года управление капитального строительства Сузунского района провело закупку на завершение строительства школы. Стартовая цена контракта составила 1,49 млрд руб. Завершить работы планируется до 31 марта 2027 года.

Лолита Белова