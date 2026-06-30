Застройщик школы в Сузунском районе не смог оспорить взыскание 256 млн рублей
Седьмой арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Ликстрой» в удовлетворении жалобы на решение арбитражного суда Новосибирской области, который по иску управления капитального строительства Сузунского района взыскал с предприятия 255,9 млн руб. неосновательного обогащения. Спор возник из-за неисполнения контракта на строительство школы на 400 мест в поселке Сузун. Согласно условиям договора, общая стоимость работ составляла 572,8 млн руб., а срок сдачи объекта был установлен до 30 декабря 2024 года. Суд признал, что застройщик не выполнил свои обязательства в установленный период, что послужило основанием для взыскания перечисленных средств.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения»,— говорится в карточке дела.
Застройщик посчитал, что размер взысканной суммы завышен. По его мнению, из нее необходимо вычесть стоимость фактически выполненных работ и закупленных материалов. В частности, компания указывает, что за время строительства выполнены устройство свайного фундамента, прокладка тепловой сети протяженностью 76 м, а также закуплены строительные материалы.
Контракт на строительство школы был заключен в апреле 2023 года, в октябре 2024 года суд расторг договор и постановил взыскать с ООО «Ликстрой» неосновательное обогащение в размере 255,9 млн руб. В январе 2026 года компанию признали банкротом по заявлению «Арес групп» из-за долга в 6 млн руб.
В ноябре прошлого года управление капитального строительства Сузунского района провело закупку на завершение строительства школы. Стартовая цена контракта составила 1,49 млрд руб. Завершить работы планируется до 31 марта 2027 года.