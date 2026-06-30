Средний срок автокредита в Челябинской области увеличился на 19,8%

В мае 2026 года средний срок автокредита в Челябинской области составил 6,24 года. Показатель за год увеличился на 19,8%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России средний срок автокредитов за год увеличился с 5,08 до 5,97 лет — на 17,5%. Самый большой прирост наблюдается в Самарской области (5,93 года; 26,5%), Чувашской Республике (6,21 года; 25,8%) и Нижегородской области (5,98 года; 24,9%).

«Увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков (не выше 50%) за счет сокращения величины ежемесячного платежа. Такая динамика фиксируется на фоне низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты в связи с уже принятыми решениями о повышении утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили. Важно также отметить, что при одобрении банками автокредитов и их условий (включая размеры и сроки) к качеству кредитных историй заемщиков предъявляются достаточно высокие требования. Это, в свою очередь, позволяет снижать риски просрочек в будущем. Учитывая это, потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения»,— прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ксения Тен