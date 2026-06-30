Москвичей предупредили о перекрытии некоторых улиц в центре

На западе и в центре Москвы в первой половине дня могут временно перекрывать отдельные улицы. Об этом сообщил Дептранс столицы в Telegram.

Время в пути на автомобилях может увеличиться, предупредили в ведомстве. Там рекомендовали по возможности использовать метро для перемещений в районах с ограничениями, планировать поездки на машинах с запасом времени, а также заранее продумывать маршрут, сверяя его с навигатором.

В Дептрансе также сообщили, что движение временно закрыто на улице Маршала Тимошенко.