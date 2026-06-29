Оборот обрабатывающих производств Удмуртии вырос на 7% в январе—мае

Оборот обрабатывающих производств Удмуртии в январе—мае превысил 401,8 млрд руб. Это в действующих ценах на 7% больше, чем годом ранее, сообщили в Удмуртстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, совокупно нарастили финансовый показатель до 112,9 млрд руб. (+17,2% год к году), предприятия по созданию прочих транспортных средств и оборудования — до 91,1 млрд руб. (+88,3%). Производители компьютеров, электронных и оптических изделий, напротив, сократили оборот до 49,9 млрд руб. (-14,5%).

Абсолютные данные по производствам автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, а также лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, закрыты. Оборот первой отрасли упал в январе—мае на 19,1%, второй — на 78%.

Оборот производств пищевых продуктов за указанный период составил 46,5 млрд руб. (+0,3%), напитков — 3,6 млрд руб. (+22,4%). В целом оборот организаций Удмуртии в январе—мае достиг почти 1,08 трлн руб. (+ 10,2%).

Удмуртстат включает в оборот организаций стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненные собственными силами работы и услуги, а также выручку от продажи приобретенных на стороне товаров без НДС, акцизов и других обязательных платежей.

Напомним, объемы промпроизводства Удмуртии в январе—мае увеличился на 8,1% относительно аналогичного периода прошлого года. По динамике роста республика заняла первое место в ПФО. При этом спад промпроизводства наблюдался в пяти регионах округа.