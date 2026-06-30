В Челябинске утвержден отчет об исполнении бюджета за 2025 год

Депутаты Челябинской городской думы утвердили отчет об исполнении бюджета муниципалитета за 2025 год. Ранее документ прошел процедуру публичных слушаний и проверку контрольно-счетной палаты города, сообщает пресс-служба гордумы.

Доходы бюджета Челябинска за прошлый год составили 70,5 млрд руб., расходы — 72,2 млрд руб. Дефицит достиг 1,7 млрд руб. На социальную сферу было направлено 72,3% от общей суммы расходов. Налоговые и неналоговые доходы казны увеличились в 2025 году по сравнению с 2024-м на 3 млрд руб. — до 29,6 млрд руб. Как подчеркивают в пресс-службе гордумы, рост показателя обусловлен главным образом повышенными поступлениями от налога на доходы физических лиц и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Сумма безвозмездных поступлений составила 40,9 млрд руб.

Виталина Ярховска