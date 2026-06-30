В аэропорту Рощино пассажиры пытались провезти продукты без упаковки восемь раз

За первую половину июня сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО выявили восемь фактов нарушения правил ввоза животноводческой продукции через аэропорт Рощино в Тюмени, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

В результате проверки было остановлено перемещение 17,89 кг товаров непромышленного производства без заводской упаковки. Запрещенные к ввозу в РФ товары находились в багаже и ручной клади у пассажиров, прибывших из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Продукция была изъята и направлена на уничтожение, а в отношении нарушителей возбуждены административные дела по статье 10.6 КоАП РФ.

Всего в июне было утилизировано более 4 тыс. г молочной продукции и около 7 кг меда, а также уничтожено 6,55 кг мясных изделий.

Ирина Пичурина