Участок у межуниверситетского кампуса в Челябинске благоустроит местная компания

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска заключил контракт на благоустройство территории у межуниверситетского кампуса с местным ООО «Меткомплект». Стоимость работ оценили в 14,8 млн руб., что на 25% меньше начальной цены, указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит восстановить территорию со стороны кампуса по улице Наркома Малышева, где сейчас ведется строительство объекта. Необходимо разобрать существующий асфальт с бордюром и положить новый, обновить колодцы, установить дорожные знаки, инженерные коммуникации, нанести разметку и заняться озеленением. Срок окончания работ — середина августа 2026 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Меткомплект» зарегистрировано в Челябинске в 2009 году. Владельцем и директором является Аркадий Матевосян. Выручка компании за 2025 год составила 106,6 млн руб., чистая прибыль — 212 тыс. руб. В портфеле поставщика — 15 госконтрактов с 2020 года на ремонт дорог и благоустройство территорий в Челябинской области.

Виталина Ярховска