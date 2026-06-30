Число пострадавших в регионах РФ от ударов ВСУ обновило максимум

Число россиян, пострадавших при ударах Вооруженных сил Украины, за неделю превысило 300 человек, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он уточнил, что это количество пострадавших стало максимальным за неделю с начала 2026 года.

Число пострадавших за неделю становится максимальным вторую неделю подряд. На прошлой неделе господин Мирошник сообщал, что ранения в результате атак получили 290 граждан России.