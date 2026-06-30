РПЦ предложила ввести в медвузах курс о христианских ценностях

Дисциплину «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» предложили ввести в медицинских и других вузах. С идеей выступил Всемирный русский народный собор (ВРНС).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу секретариата ВРНС Василия Лосева, религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам.

«Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются»,— сказал господин Лосев.

Он также отметил, что многие научные кодексы подтверждают христианский аспект, приведя в пример Гиппократа, который не приветствовал прерывание беременности.