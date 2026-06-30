РПЦ предложила ввести в медвузах курс о христианских ценностях
Дисциплину «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» предложили ввести в медицинских и других вузах. С идеей выступил Всемирный русский народный собор (ВРНС).
Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу секретариата ВРНС Василия Лосева, религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам.
«Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются»,— сказал господин Лосев.
Он также отметил, что многие научные кодексы подтверждают христианский аспект, приведя в пример Гиппократа, который не приветствовал прерывание беременности.
Инициатива по введению курса о христианских ценностях в медицинских и других вузах соответствует общей тенденции Русской православной церкви (РПЦ) по продвижению и защите традиционных духовно-нравственных ценностей. РПЦ активно участвует в обсуждении и влиянии на законодательство, в том числе, активно выступая за защиту жизни человека с момента зачатия и выведение абортов из Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Эти идеи находят поддержку среди части депутатов Государственной думы и общественности.
Подобные предложения РПЦ и связанных с ней организаций, как Всемирный русский народный собор (ВРНС), свидетельствуют о стремлении к усилению религиозного измерения в различных сферах общественной жизни, включая образование. ВРНС, работа которого включает сохранение традиционных ценностей и профилактику абортов, неоднократно поднимал вопросы идеологии и образования. Ранее патриарх Кирилл подчеркивал, что христианские ценности были включены в систему национальных ценностей, а также заявлял, что мир должен быть справедливым, и церковь молится о победе света над тьмой и преодолении разделений.