МИД РФ: Москва рассчитывает на безопасность судоходства в Ормузском проливе

Россия рассчитывает, что США и Иран обеспечат безопасность судоходства в Ормузском проливе, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

«Мы, естественно, рассчитываем на то, что меморандум, подписанный США и Ираном, будет выполняться по всем позициям, включая свободу судоходства в Ормузском проливе. И надеемся, что все-таки конфликтующие стороны предпримут исчерпывающие шаги к тому, чтобы обеспечить стабильность и безопасность как судоходства, так и вообще ситуации в данном регионе»,— сказал господин Борисенко в разговоре с «РИА Новости».

18 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого договорились о прекращении боевых действий. 28 июня вооруженные силы США заявили, что Иран атаковал коммерческое судно в районе Ормузского пролива, на что американская сторона нанесла ответные удары по иранскому острову Кешм и по объектам в районе города Сирик. После этого военно-морские силы Ирана нанесли удары по объектам США на Ближнем Востоке.