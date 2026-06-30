МИД РФ: Москва рассчитывает на безопасность судоходства в Ормузском проливе
Россия рассчитывает, что США и Иран обеспечат безопасность судоходства в Ормузском проливе, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
«Мы, естественно, рассчитываем на то, что меморандум, подписанный США и Ираном, будет выполняться по всем позициям, включая свободу судоходства в Ормузском проливе. И надеемся, что все-таки конфликтующие стороны предпримут исчерпывающие шаги к тому, чтобы обеспечить стабильность и безопасность как судоходства, так и вообще ситуации в данном регионе»,— сказал господин Борисенко в разговоре с «РИА Новости».
18 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого договорились о прекращении боевых действий. 28 июня вооруженные силы США заявили, что Иран атаковал коммерческое судно в районе Ормузского пролива, на что американская сторона нанесла ответные удары по иранскому острову Кешм и по объектам в районе города Сирик. После этого военно-морские силы Ирана нанесли удары по объектам США на Ближнем Востоке.
Ормузский пролив является стратегически важным водным путём, соединяющим Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Через него проходит около пятой части мировых поставок нефти и СПГ, что делает его крайне важным для мировой торговли и цен на энергоносители. Любые конфликты или нестабильность в регионе приводят к росту напряжённости и потенциально могут заблокировать судоходство, как это уже происходило. Россия, как и другие страны, заинтересована в бесперебойном судоходстве через этот пролив и рассчитывает на обеспечение его безопасности.
Ситуация вокруг пролива обострилась после того, как в феврале 2026 года США и Израиль начали военную операцию против Ирана, на что Исламская Республика ответила блокировкой пролива. Впоследствии Иран открыл доступ к маршруту для некоторых дружественных стран, включая Россию, Индию, Китай и Таиланд, и предложил создать «Ормузский пакт» для прохода иностранных судов. Однако вопросы безопасности судоходства остаются предметом постоянных обсуждений и переговоров, в том числе между США и Ираном, которые по-разному трактуют условия таких договорённостей, что создаёт почву для новых столкновений.