Верховный суд США расширил полномочия президента по увольнению чиновников

Решением Верховного суда США 29 июня отменено постановление 1935 года, позволяющее Конгрессу ограничивать возможность президента увольнять должностных лиц из различных правительственных ведомств по своему усмотрению. Как сообщает CBS News, решение было принято большинством голосов — шесть против трех. Председатель Верховного суда Джон Робертс написал заключение от имени большинства.

«Хотя Сенат решает, утверждать ли тех, с кем президент предпочел бы работать, ни Конгресс, ни суды не могут обременять его теми, с кем он не может работать»,— указано в заключении. В решении также уточняется, что расширенные полномочия президента помогают повысить уровень подотчетности ему чиновников.

В настоящее время в США действует более двух десятков ведомств, возглавляемых должностными лицами, которые могут быть отстранены президентом от должности только по уважительной причине, которая обычно означает случаи неэффективности, неисполнения обязанностей или злоупотребления служебным положением. Среди них — Федеральная комиссия по регулированию энергетики, Комиссия по ядерному регулированию, Национальное управление по трудовым отношениям и другие.

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth прокомментировал решение Верховного суда, назвав его «величайшим расширением президентской власти за последние 100 лет».

Влад Никифоров