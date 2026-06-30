Верховный суд США расширил полномочия президента по увольнению чиновников
Решением Верховного суда США 29 июня отменено постановление 1935 года, позволяющее Конгрессу ограничивать возможность президента увольнять должностных лиц из различных правительственных ведомств по своему усмотрению. Как сообщает CBS News, решение было принято большинством голосов — шесть против трех. Председатель Верховного суда Джон Робертс написал заключение от имени большинства.
«Хотя Сенат решает, утверждать ли тех, с кем президент предпочел бы работать, ни Конгресс, ни суды не могут обременять его теми, с кем он не может работать»,— указано в заключении. В решении также уточняется, что расширенные полномочия президента помогают повысить уровень подотчетности ему чиновников.
В настоящее время в США действует более двух десятков ведомств, возглавляемых должностными лицами, которые могут быть отстранены президентом от должности только по уважительной причине, которая обычно означает случаи неэффективности, неисполнения обязанностей или злоупотребления служебным положением. Среди них — Федеральная комиссия по регулированию энергетики, Комиссия по ядерному регулированию, Национальное управление по трудовым отношениям и другие.
Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth прокомментировал решение Верховного суда, назвав его «величайшим расширением президентской власти за последние 100 лет».
Решение Верховного суда США, расширяющее полномочия президента по увольнению чиновников, стало продолжением усилий Дональда Трампа по получению большего контроля над государственным аппаратом. Ранее администрация Трампа работала над документом, который позволил бы уволить до 50 тысяч федеральных чиновников, тогда как обычно президент напрямую назначал около 4 тысяч. Эти планы вызвали критику, так как многие видели в них попытку заменить беспартийных госслужащих на идеологически близких президенту сотрудников.
В 2025 году Верховный суд США уже разрешал Дональду Трампу проводить массовые сокращения в госорганах, отменив блокировавшее их постановление судьи Сьюзан Иллстон. Однако были и ограничения: так, в прошлом (2026) году Верховный суд запретил Трампу увольнять члена совета правления Федеральной резервной системы Лизу Кук, подчеркнув, что такие решения входят в полномочия Конгресса США. Тем не менее, Дональд Трамп тогда заявил, что продолжит реформировать правительство и подавать апелляции на решения судов, если они будут мешать его целям.
Подобные решения Верховного суда в пользу расширения президентской власти вызывают опасения в американском обществе. Так, в прошлом году бывший президент США Джо Байден предлагал реформировать Верховный суд, ограничив срок полномочий судей и введя более строгий этический кодекс, а также поправку к Конституции, ограничивающую президентскую неприкосновенность. Эти предложения были направлены против Дональда Трампа, поскольку тогдашние решения ВС, как считалось, де-факто вставали на его сторону.