Во Франции ввели ограничения на товары из сегмента «сверхбыстрой моды»

Парламент Франции принял закон, направленный на борьбу с индустрией Ultra-fast Fashion («сверхбыстрой моды»). Как сообщает France24, ограничения направлены в первую очередь на китайские ритейл-платформы, в числе которых Shein, Temu и AliExpress.

Документ, внесенный в парламент в 2024 году, предусматривает введение запрета на рекламу ритейлеров «сверхбыстрой моды», в том числе с участием инфлюенсеров. Кроме того, каждый товар с таких платформ будет облагаться дополнительной пошлиной. К 2030 году ее размер должен достичь €20 за каждый товар. Максимальный размер пошлины не должен превышать 50% от стоимости покупки до уплаты налога. Часть средств будет направлена на развитие инфраструктуры сбора и переработки отходов.

Кроме того, компании, работающие в сфере «сверхбыстрой моды», должны размещать на своих веб-сайтах сообщения с призывом к отказу от вредных привычек, а также к повторному использованию и ремонту вещей.

Авторы закона указывали, что изменения направлены на борьбу с загрязнением окружающей среды и поддержку французских производителей одежды. Как добавили некоторые депутаты парламента в разговоре с France24, «первоначальные амбиции документа были значительно снижены». Они настаивают на том, чтобы ограничения распространялись на всех крупных ритейлеров — европейские сети Zara и H&M, японскую Uniqlo.

Влад Никифоров