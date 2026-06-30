Россия названа главной угрозой для Европы в плане по обороне Нидерландов
Россия названа «величайшей и самой прямой угрозой миру и стабильности в Европе» в плане по обороне Нидерландов. Согласно Белой книге, страна резко увеличит инвестиции в беспилотные военные системы.
Как сообщает Bloomberg, в документе распределяется увеличившийся оборонный бюджет страны (€27 млрд, на €3,4 млрд больше, чем в 2025 году). В течение пяти лет нидерландские вооруженные силы будут осуществлять более половины «оперативных действий» с помощью БПЛА, указано в документе.
Нидерландское Минобороны также планирует создать лабораторию по разработке систем БПЛА и укрепит интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны.
Кроме того, в Белой книге также описаны планы по увеличению численности военнослужащих до 100 тыс. человек к 2030 году. Достичь показателя планируется за счет расширения призыва, а также улучшения показателей удержания кадров и модернизации подготовки.
Заявление Нидерландов об угрозе со стороны России и планы по увеличению инвестиций в оборону соответствуют более широкой тенденции в Европе. Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) в своем отчете за 2025 год отмечала, что Россия сможет восстановить военный потенциал для регионального конфликта с НАТО через год после окончания боевых действий на Украине. MIVD также указывала на конкретные шаги со стороны России по подготовке к возможному столкновению с Североатлантическим альянсом.
Король Нидерландов Виллем-Александр в апреле 2025 года призвал страну «вооружиться до зубов» для сохранения мира и безопасности, подчеркивая необходимость перестройки оборонной промышленности и восстановления производственных мощностей. Эта риторика подкрепляется событиями, такими как заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о причастности России к появлению беспилотников над Германией в октябре 2025 года, а также опасения Нидерландов относительно диверсий России на подводной инфраструктуре в Северном море.