Россия названа главной угрозой для Европы в плане по обороне Нидерландов

Россия названа «величайшей и самой прямой угрозой миру и стабильности в Европе» в плане по обороне Нидерландов. Согласно Белой книге, страна резко увеличит инвестиции в беспилотные военные системы.

Как сообщает Bloomberg, в документе распределяется увеличившийся оборонный бюджет страны (€27 млрд, на €3,4 млрд больше, чем в 2025 году). В течение пяти лет нидерландские вооруженные силы будут осуществлять более половины «оперативных действий» с помощью БПЛА, указано в документе.

Нидерландское Минобороны также планирует создать лабораторию по разработке систем БПЛА и укрепит интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны.

Кроме того, в Белой книге также описаны планы по увеличению численности военнослужащих до 100 тыс. человек к 2030 году. Достичь показателя планируется за счет расширения призыва, а также улучшения показателей удержания кадров и модернизации подготовки.