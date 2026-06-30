Израиль разрабатывает лазеры для атак в космическом пространстве
Израиль разрабатывает космические лазеры для нанесения ударов с платформы над поверхностью Земли, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, Израиль в настоящее время «привлекает лучшие умы» для решения задачи и намерен стать ведущим государством в этой сфере, сообщает The Jerusalem Post.
«Если нам это удастся, это обеспечит нам преимущество в сдерживании, в способности атаковать, уничтожать и во всех других аспектах по сравнению с нашими врагами, обладающими большими ресурсами», добавил также Исраэль Кац. 25 июня он заявлял, что Израиль полон решимости стать ведущим игроком, обладающим возможностями нанесения ударов из космоса.
Израиль уже является ведущей страной в этой области, разработав Iron Beam, наземный космический лазер. С конца прошлого года он стоит на вооружении Армии обороны Израиля. Это первая в мире действующая лазерная оборонительная платформа, способная нейтрализовать ракеты, беспилотники и минометные снаряды. По информации The Jerusalem Post, в настоящее время Израиль разрабатывает лазер, который можно размещать на военных самолетах.
Разработка Израилем космических лазеров для ударов с орбитальных платформ является частью долгосрочной тенденции милитаризации космоса, которая активно обсуждается на международном уровне. Аналогичные проекты по созданию систем противоракетной обороны с элементами космического базирования, включая лазерное оружие, существовали и ранее. Так, программа «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ), предложенная США в 1984 году, предусматривала размещение на околоземной орбите различных видов вооружений, в том числе химических лазеров и орбитальных зеркал для перенаправления лазерных лучей. Некоторые эксперты по-прежнему подчеркивают, что размещение ударных систем на орбите сопряжено с финансовыми рисками и высокой уязвимостью. Тем не менее, страны активно развивают космический эшелон, в том числе для совершенствования орбитальных сенсоров.
Другие страны также активно разрабатывают лазерные системы. Россия, например, использует лазерные установки мощностью от 4 кВт до 90 кВт для защиты от беспилотников, а также для обеспечения защиты критической инфраструктуры. Испытания таких систем проходили в России в июне 2025 года, проверялись точность наведения, дальность поражения, скорость реакции комплексов и их устойчивость к погодным условиям. США развивает программу Объединенной лазерной системы вооружения и проводит испытания высокоэнергетических лазеров для противостояния массированным угрозам, а также размещает лазерное оружие на кораблях для ослепления и дезориентации беспилотников и нейтрализации датчиков разведывательных систем. В целом, лазерное оружие рассматривается как относительно недорогое средство противодействия дронам и крылатым ракетам, что делает его крайне актуальным в условиях современных конфликтов.