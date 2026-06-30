Израиль разрабатывает лазеры для атак в космическом пространстве

Израиль разрабатывает космические лазеры для нанесения ударов с платформы над поверхностью Земли, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, Израиль в настоящее время «привлекает лучшие умы» для решения задачи и намерен стать ведущим государством в этой сфере, сообщает The Jerusalem Post.

«Если нам это удастся, это обеспечит нам преимущество в сдерживании, в способности атаковать, уничтожать и во всех других аспектах по сравнению с нашими врагами, обладающими большими ресурсами», добавил также Исраэль Кац. 25 июня он заявлял, что Израиль полон решимости стать ведущим игроком, обладающим возможностями нанесения ударов из космоса.

Израиль уже является ведущей страной в этой области, разработав Iron Beam, наземный космический лазер. С конца прошлого года он стоит на вооружении Армии обороны Израиля. Это первая в мире действующая лазерная оборонительная платформа, способная нейтрализовать ракеты, беспилотники и минометные снаряды. По информации The Jerusalem Post, в настоящее время Израиль разрабатывает лазер, который можно размещать на военных самолетах.

Влад Никифоров