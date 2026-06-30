Пезешкиан: Иран готов соблюдать соглашение при взаимности со стороны США
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран будет соблюдать обязательства по соглашению с США при условии их соблюдения американской стороной.
«Взаимопонимание — это двунаправленный процесс. Если американская сторона будет придерживаться соглашения, мы тоже выполним свои обязательства»,— написал господин Пезешкиан в соцсети X.
По его словам, подход Тегерана к угрозам «основан на рациональности и человеческом достоинстве при принятии решений».
29 июня президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном 30 июня в Дохе. Несколько дней до этого стороны обменивались ударами. Позже официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в ближайшие дни Тегеран не планирует контактов с США в Катаре.
Заявлению Масуда Пезешкиана о готовности к соблюдению соглашений предшествовали интенсивные переговоры между США и Ираном. 17 июня 2026 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает немедленное прекращение военных действий, снятие морской блокады, прекращение санкций против Ирана и выделение 300 миллиардов долларов на его восстановление. Этот документ также включает обязательство Ирана не стремиться к ядерному оружию. Однако верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сначала сомневался в этой сделке, но Президент Ирана Масуд Пезешкиан смог убедить его в необходимости переговоров, ссылаясь на угрозу свержения правительства в случае усугубления конфликта. Иранский президент также заявил, что США используют различные рычаги давления на Тегеран для приближения подписания соглашения.
Проект меморандума о взаимопонимании предполагает 30-дневный период переговоров по всеобъемлющему урегулированию, в течение которого ожидается поэтапное ослабление блокад Ормуза и иранских портов. Иран должен будет отказаться от обогащения урана на период от 5 до 15 лет, а также передать свой высокообогащенный уран, пострадавший от бомбардировок. США, в свою очередь, обещают снять санкции и разблокировать замороженные международные счета Ирана. Тем не менее, ключевые вопросы, такие как иранская ядерная программа, остаются предметом дальнейших детальных переговоров, которые должны быть завершены к 16 августа. Российская сторона приветствовала достижение договоренностей, отметив усилия пакистанских и катарских посредников.