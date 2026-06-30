Пезешкиан: Иран готов соблюдать соглашение при взаимности со стороны США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран будет соблюдать обязательства по соглашению с США при условии их соблюдения американской стороной.

«Взаимопонимание — это двунаправленный процесс. Если американская сторона будет придерживаться соглашения, мы тоже выполним свои обязательства»,— написал господин Пезешкиан в соцсети X.

По его словам, подход Тегерана к угрозам «основан на рациональности и человеческом достоинстве при принятии решений».

29 июня президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном 30 июня в Дохе. Несколько дней до этого стороны обменивались ударами. Позже официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в ближайшие дни Тегеран не планирует контактов с США в Катаре.