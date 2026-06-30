Курс иены к доллару упал до почти 40-летнего минимума

Во вторник на валютном рынке Токио иена снова ослабла по отношению к доллару и ненадолго достигла отметки в 162 за доллар. Данное значение перед этим отмечалось в декабре 1986 года, сообщает издание Yomiuri.

Газета отмечает усиление ожиданий повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС). Активизируются распродажа иены и покупка доллара, что обусловлено опасениями по поводу растущей разницы в процентных ставках между Японией и США.

Эрнест Филипповский