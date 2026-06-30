Курс иены к доллару упал до почти 40-летнего минимума
Во вторник на валютном рынке Токио иена снова ослабла по отношению к доллару и ненадолго достигла отметки в 162 за доллар. Данное значение перед этим отмечалось в декабре 1986 года, сообщает издание Yomiuri.
Газета отмечает усиление ожиданий повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС). Активизируются распродажа иены и покупка доллара, что обусловлено опасениями по поводу растущей разницы в процентных ставках между Японией и США.
Слабая иена долгое время считалась японскими властями позитивным фактором, так как поддерживала доходы от экспорта. Однако это привело к росту цен на энергоносители и продовольствие при отстающем росте зарплат, что, в свою очередь, сказалось на сокращении частного потребления и замедлило рост ВВП Японии до 0,1% в 2024 году, после 1,5% в 2023 году. Такое ослабление национальной валюты произошло на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США (ФРС) и сохранения Банком Японии сверхмягкой политики для стимулирования экономического роста.