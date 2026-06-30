Китай поставил под усиленный экспортный контроль еще 20 японских организаций
Министерство коммерции КНР добавило в список экспортного контроля еще 20 японских компаний и учреждений, сообщает агентство «Синьхуа».
Среди пополнивших список — Mitsui E&S Co. и Национальный институт оборонных исследований (NIDS, структура Минобороны Японии). Власти Китая отметили, что конечные пользователи при поставках этим 20 организациям «не могут быть проверены».
Экспортерам запрещаются поставки этим организациям товаров двойного назначения. Организациям и частным лицам, находящимся за пределами Китая, запрещено передавать или предоставлять им такие товары китайского производства. Любая связанная с ними деятельность должна быть немедленно прекращена, говорится в сообщении Минкоммерции.
Решение мотивировано защитой национальной безопасности и интересов, а также выполнением международных обязательств, таких как нераспространение товаров двойного назначения. Министерство отмечает, что Япония, «не раскаявшись, следовала все дальше и дальше по ошибочному пути, ускорив свой неомилитаризм и ремилитаризацию, развернув наступательные вооружения и запустив наступательные ракеты за пределы своих границ».
Министерство намерено выявлять и проверять конечных пользователей организаций из списка.
Решение Министерства коммерции КНР об усилении экспортного контроля в отношении японских компаний стало очередным шагом в обострении отношений между Пекином и Токио, которое началось после заявлений японского премьер-министра Санаэ Такаити относительно Тайваня. В ноябре прошлого года она назвала ситуацию вокруг Тайваня «экзистенциальной угрозой», что, по её словам, даёт Японии право на коллективную самооборону. Китай расценил эти высказывания как прямое вмешательство во внутренние дела и в качестве ответных мер провел масштабную кампанию давления, включающую отмену авиарейсов, отправку военных кораблей, приостановку импорта морепродуктов и возвращение китайских панд.
Китайские власти также неоднократно обвиняли Японию в «неомилитаризме и ремилитаризации», указывая на наращивание наступательных вооружений и увеличение военных расходов. В декабре 2025 года МИД Китая заявлял о «совершенно неприемлемой» политике Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обвиняя Токио в провокационных действиях и использовании тайваньского вопроса для военных угроз в отношении КНР. В феврале 2026 года Япония объявила о планах разместить зенитные ракеты на острове Йонагуни, расположенном в 125 км от Тайваня, объясняя это обострением региональной напряженности. Китай, в свою очередь, тщательно контролирует экспорт товаров двойного назначения, обосновывая это защитой национальной безопасности и интересов, а также выполнением международных обязательств по нераспространению.