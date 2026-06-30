Китай поставил под усиленный экспортный контроль еще 20 японских организаций

Министерство коммерции КНР добавило в список экспортного контроля еще 20 японских компаний и учреждений, сообщает агентство «Синьхуа».

Среди пополнивших список — Mitsui E&S Co. и Национальный институт оборонных исследований (NIDS, структура Минобороны Японии). Власти Китая отметили, что конечные пользователи при поставках этим 20 организациям «не могут быть проверены».

Экспортерам запрещаются поставки этим организациям товаров двойного назначения. Организациям и частным лицам, находящимся за пределами Китая, запрещено передавать или предоставлять им такие товары китайского производства. Любая связанная с ними деятельность должна быть немедленно прекращена, говорится в сообщении Минкоммерции.

Решение мотивировано защитой национальной безопасности и интересов, а также выполнением международных обязательств, таких как нераспространение товаров двойного назначения. Министерство отмечает, что Япония, «не раскаявшись, следовала все дальше и дальше по ошибочному пути, ускорив свой неомилитаризм и ремилитаризацию, развернув наступательные вооружения и запустив наступательные ракеты за пределы своих границ».

Министерство намерено выявлять и проверять конечных пользователей организаций из списка.

Эрнест Филипповский