Китай провел статические огневые испытания ракеты-носителя «Чжуцюэ-3»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Китай активно развивает технологии многоразовых ракет-носителей, догоняя таких лидеров, как американская компания SpaceX. Так, в конце мая 2025 года китайская частная компания Beijing Space Epoch Technology Co (Sepoch) провела успешное возвращение многоразовой ракеты типа Hiker, которая совершила полет продолжительностью 125 секунд и достигла высоты 2,5 км. Успехи Китая в этой области отмечают и в "Роскосмосе", где задача создания многоразовой первой ступени космической ракеты названа ключевой для удешевления космических запусков.