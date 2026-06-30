Китай провел статические огневые испытания ракеты-носителя «Чжуцюэ-3»
Частная космическая компания LandSpace провела на северо-западе Китая статические огневые испытания многоразовой ракеты-носителя «Чжуцюэ-3 Y-2», сообщает агентство «Синьхуа».
«Чжуцюэ-3» — ракета-носитель многоразового использования, работающая на жидком кислородно-метановом топливе. Испытания прошли в пилотной зоне коммерческих космических инноваций «Дунфэн». Проведена проверка ракетной системы, системы стартового комплекса и их совместимости.
По информации компании, теперь, в соответствии с графиком, предстоит подготовка к запуску в рамках летных испытаний.
Китай активно развивает технологии многоразовых ракет-носителей, догоняя таких лидеров, как американская компания SpaceX. Так, в конце мая 2025 года китайская частная компания Beijing Space Epoch Technology Co (Sepoch) провела успешное возвращение многоразовой ракеты типа Hiker, которая совершила полет продолжительностью 125 секунд и достигла высоты 2,5 км. Успехи Китая в этой области отмечают и в "Роскосмосе", где задача создания многоразовой первой ступени космической ракеты названа ключевой для удешевления космических запусков.