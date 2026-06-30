Вблизи Москвы сбиты 16 беспилотников

Силы ПВО сбили восемь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Через несколько минут Сергей Собянин добавил, что вблизи Москвы сбиты еще восемь беспилотников.

Росавиация в 3:45 мск сообщила, что московские аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку самолетов. Аэропорт Внуково более суток обслуживает рейсы «по согласованию с соответствующими органами».