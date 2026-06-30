Республика Сербская намерена отстаивать безвиз для россиян в Боснию и Герцеговину
Республика Сербская не допустит введения Боснией и Герцеговиной виз для россиян, заявил министр юстиции Республики Сербской Горан Селак.
«Республика Сербская не позволит, чтобы Босния и Герцеговина ввела визы для граждан Российской Федерации, независимо от того, кто бы выдвинул такое требование. По этому вопросу компромиссов нет»,— сказал господин Селак в разговоре с ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Сейчас для россиян в Боснии и Герцеговине действует безвизовый режим в течение 30 дней в каждом периоде продолжительностью 60 дней, начиная с даты первого въезда.
Республика Сербская и Сербия в целом находятся под давлением Европейского союза, который стремится добиться от них присоединения к антироссийским санкциям и, в частности, введения визового режима с Россией. Еврокомиссия уже призывала Республику Сербскую ввести визы для россиян. Лидер Республики Сербской Милорад Додик ранее заявлял, что власти не будут давать согласия на такое требование и что это станет новой причиной для давления со стороны Запада. При этом Босния и Герцеговина, частью которой является Республика Сербская, стремится к вступлению в ЕС и получила статус кандидата на членство в 2022 году.