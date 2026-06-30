Китай сообщил о готовности продолжать работу по урегулированию конфликта на Украине

Китай готов продолжить участвовать в урегулировании конфликта на Украине, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй. По его словам, Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта.

«Китай сохраняет объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, руководствуясь четырьмя принципами, предложенными председателем КНР Си Цзиньпином»,— сказал дипломат (запись опубликована на сайте ООН).

В КНР неоднократно выступали за прекращение боевых действий на Украине путем дипломатии и призывали не допустить разрастания конфликта. В 2024 году председатель КНР Си Цзиньпин предложил придерживаться следующих принципов: