Китай сообщил о готовности продолжать работу по урегулированию конфликта на Украине
Китай готов продолжить участвовать в урегулировании конфликта на Украине, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй. По его словам, Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта.
«Китай сохраняет объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, руководствуясь четырьмя принципами, предложенными председателем КНР Си Цзиньпином»,— сказал дипломат (запись опубликована на сайте ООН).
В КНР неоднократно выступали за прекращение боевых действий на Украине путем дипломатии и призывали не допустить разрастания конфликта. В 2024 году председатель КНР Си Цзиньпин предложил придерживаться следующих принципов:
- сосредоточиться на достижении мира;
- работать над деэскалацией ситуации;
- создать условия для мирных переговоров;
- минимизировать негативное влияние конфликта на мировую экономику.
Китай последовательно отстаивает свою позицию по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая необходимость мира и диалога. В феврале 2023 года МИД Китая обнародовал план из 12 пунктов под названием «Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса». Этот документ, среди прочего, призывает уважать суверенитет всех стран, отказаться от «менталитета Холодной войны», прекратить огонь, начать мирные переговоры и минимизировать влияние конфликта на мировую экономику. Китай считает, что диалог — единственный реальный выход из кризиса и что международное сообщество должно создать платформу для переговоров.
Китай неоднократно заявлял о готовности способствовать деэскалации ситуации и мирному урегулированию конфликта, а также поддерживать контакты со всеми сторонами. Например, спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посещал Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения урегулирования конфликта. При этом Пекин настаивает на равноправном участии всех сторон в мирных конференциях и был готов принять участие в саммите по Украине в Швейцарии, но отказался из-за отсутствия России.
Китай подчеркивает, что не является создателем украинского кризиса и не стороной конфликта, заявляя, что не поставляет летальное оружие ни одной из сторон. Однако он не может допустить поражения России, поскольку это ослабило бы позицию Пекина vis-a-vis с Западом. Также Китай выражает опасения по поводу влияния кризиса на европейскую экономику и мировые цепочки поставок, призывая избегать действий, которые могут усугубить ситуацию.