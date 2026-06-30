Постпредство России: Москва предпочла бы достичь целей СВО путем дипломатии
Россия предпочла бы достичь целей военной операции на Украине политико-дипломатическими средствами, сказала на заседании Совбеза ООН и.о. постпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.
«Было бы, конечно, предпочтительнее достигнуть целей и задач СВО политико-дипломатическими средствами. Однако реалистичные решения, учитывающие законные интересы России, на данный момент не просматриваются»,— сказала госпожа Евстигнеева (запись опубликована на сайте ООН).
Заседание Совбеза ООН посвящено атаке дрона на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. Провести его попросили власти Белоруссии при поддержке России.
И.о. постпреда России при ООН на заседании заявила, что игнорирование организацией атак Вооруженных сил Украины на детей поощряет амбиции Киева. Она также назвала Европу главным спонсором конфликта.
Заявление и.о. постпреда РФ при ООН Анны Евстигнеевой о предпочтительности дипломатического решения целей СВО созвучно предыдущим заявлениям российских официальных лиц. Так, ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отмечал, что «дипломатический путь для нас предпочтителен», но если цели не будут достигнуты таким образом, то СВО будет продолжаться. Постпред РФ при ООН Василий Небензя также неоднократно подчеркивал приверженность переговорному решению, но указывал на неготовность Киева к нему.
Вместе с тем, подобные заявления подкрепляются условиями России для урегулирования конфликта, которые, по словам Василия Небензи, Владимир Путин озвучивал еще в июне 2024 года. Эти условия включают соблюдение прав русскоязычного населения, внеблоковый нейтральный статус Украины, её демилитаризацию и денацификацию, а также признание Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территориями России. При этом Москва отмечает, что любые договоренности должны быть комплексными и учитывать «новые территориальные реалии».
В Общественной палате РФ, где обсуждали возможное завершение СВО в феврале 2025 года, также звучали мнения, что прекращение СВО до «полной победы над врагом» может вызвать вопросы у граждан, а «любая форма прекращения, сворачивания, замораживания СВО» называлась предательством. При этом указывалось, что народ, по данным опросов, поддерживает продолжение СВО с целью присоединения всей Украины к РФ. Однако высказывались и более прагматичные взгляды, что в состав России войдет то, «что сможет занять армия», признавая противостояние «консолидированной мощи НАТО» и фантастичность «похода на Варшаву или к Ла-Маншу».