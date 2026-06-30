Постпредство России: Москва предпочла бы достичь целей СВО путем дипломатии

Россия предпочла бы достичь целей военной операции на Украине политико-дипломатическими средствами, сказала на заседании Совбеза ООН и.о. постпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.

«Было бы, конечно, предпочтительнее достигнуть целей и задач СВО политико-дипломатическими средствами. Однако реалистичные решения, учитывающие законные интересы России, на данный момент не просматриваются»,— сказала госпожа Евстигнеева (запись опубликована на сайте ООН).

Заседание Совбеза ООН посвящено атаке дрона на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. Провести его попросили власти Белоруссии при поддержке России.

И.о. постпреда России при ООН на заседании заявила, что игнорирование организацией атак Вооруженных сил Украины на детей поощряет амбиции Киева. Она также назвала Европу главным спонсором конфликта.