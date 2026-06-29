В Свердловской области подготовили ПВР из-за дождевого паводка

Власти Свердловской области организовали пункты временного размещения на случай ухудшения ситуации из-за дождевого паводка. Главы муниципалитетов и экстренные службы работают в режиме повышенной готовности. Об этом сообщил департамент информационной политики региона в Telegram-канале.

В Свердловской области затоплено семь низководных мостов, из-за чего ограничено автомобильное сообщение с 17 населенными пунктами. Подтоплен один участок дороги. В отрезанных населенных пунктах создан запас продуктов питания и медикаментов.

Наиболее серьезные последствия паводка — в населенных пунктах Подгарничный, Доломитовый, Николо-Павловское, Нижние Серги, а также в Байкаловском муниципальном районе, Туринском муниципальном образовании, Слободо-Туринском муниципальном районе и Бисертском городском округе.

В зоне подтопления в Нижних Сергах находятся около 50 домов. ПВР рассчитаны на 100 человек, пока никто из жителей в них не обратился. В населенном пункте отключено электричество, сообщает E1.ru.