В Свердловской области подготовили ПВР из-за дождевого паводка
Власти Свердловской области организовали пункты временного размещения на случай ухудшения ситуации из-за дождевого паводка. Главы муниципалитетов и экстренные службы работают в режиме повышенной готовности. Об этом сообщил департамент информационной политики региона в Telegram-канале.
В Свердловской области затоплено семь низководных мостов, из-за чего ограничено автомобильное сообщение с 17 населенными пунктами. Подтоплен один участок дороги. В отрезанных населенных пунктах создан запас продуктов питания и медикаментов.
Наиболее серьезные последствия паводка — в населенных пунктах Подгарничный, Доломитовый, Николо-Павловское, Нижние Серги, а также в Байкаловском муниципальном районе, Туринском муниципальном образовании, Слободо-Туринском муниципальном районе и Бисертском городском округе.
В зоне подтопления в Нижних Сергах находятся около 50 домов. ПВР рассчитаны на 100 человек, пока никто из жителей в них не обратился. В населенном пункте отключено электричество, сообщает E1.ru.
Подготовка к паводкам в Свердловской области ведётся заранее. Например, весной 2025 года дорожные службы начали работы по предотвращению подтоплений ещё осенью 2024 года, используя бензопилы и взрывчатку для освобождения малых мостов ото льда на реках, и зарезервировав 590 млн рублей на эти цели. Также был определен список из семи паводкоопасных направлений, хотя затопление жилых домов не прогнозировалось. Заготовлен запас материалов для экстренной замены, а специалисты и подрядные организации дежурят круглосуточно.
За прошедшие год-полтора Свердловская область неоднократно сталкивалась с сильными дождями, которые приводили к подтоплениям и ограничениям движения. Например, в июле 2023 года и 2024 года, а также в августе 2024 и 2025 года МЧС региона выпускало штормовые предупреждения и прогнозы о грозах, ливнях и граде. Эти погодные условия часто становились причиной локальных дождевых паводков с подъёмом уровня воды в небольших реках, прудах и водохранилищах.
В период с апреля по июнь 2025 года в Свердловской области уже наблюдались значительные паводки, которые приводили к ограничению автомобильного сообщения с десятками населенных пунктов из-за затопления или разбора мостов через реки Ница и Тура. Так, в апреле 2025 года в разных случаях подтапливались до восьми мостов, и сообщение могло быть ограничено с 5, 14 или даже 19 населенными пунктами. Власти тогда сообщали, что ситуация находится под контролем, и предпринимались меры по организации лодочных переправ.
К середине июня 2025 года паводок на большей части территории региона завершился, было восстановлено автотранспортное сообщение с большинством населенных пунктов, а затопленным оставался только один низководный мост с лодочной переправой. Однако уже в мае 2026 года было объявлено экстренное предупреждение из-за сильных ливней и шквалистого ветра, что свидетельствует о регулярности подобных погодных явлений и необходимости постоянной готовности.