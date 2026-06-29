МИД заявил о планах НАТО создать оружие для ударов по российским авиабазам
Командование НАТО совместно с Украиной планирует разработать проект оружия для вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине страны, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
НАТО требует от потенциальных разработчиков, чтобы оружие сохраняло эффективность при блокировке сигнала, а при наведении на цели должен применяться искусственный интеллект, подчеркнула госпожа Захарова.
«При этом допускается отсутствие “непрерывного человеческого контроля” за соответствующими средствами поражения, а дальность их применения фактически не ограничивается»,— заявила Мария Захарова (цитата по сайту МИД).
Заявления России о намерениях западных стран разработать новое оружие для потенциальных ударов по российской территории звучат на фоне ранее сделанных МИД РФ предупреждений о возможных агрессивных шагах НАТО в отношении России. В частности, ранее МИД России уже заявлял, что усиление военных потенциалов НАТО вблизи границ России носит провокационный характер и не останется без ответа. Также в МИДе подчеркивали, что страны НАТО используют Украину для «геополитических игр», а военные действия на Украине могут выйти за свои географические рамки из-за авантюрных действий отдельных стран-членов альянса.
В целом, МИД РФ неоднократно отмечал, что НАТО проводит учения, в том числе по кибератакам на российские госучреждения, и заявлял о попытках альянса навязать свои взгляды в новых регионах. Россия считает, что разработка новых систем вооружения, подобных «Буревестнику», является вынужденной мерой в ответ на дестабилизирующие действия НАТО в сфере противоракетной обороны.