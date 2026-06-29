Командование НАТО совместно с Украиной планирует разработать проект оружия для вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине страны, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

НАТО требует от потенциальных разработчиков, чтобы оружие сохраняло эффективность при блокировке сигнала, а при наведении на цели должен применяться искусственный интеллект, подчеркнула госпожа Захарова.

«При этом допускается отсутствие “непрерывного человеческого контроля” за соответствующими средствами поражения, а дальность их применения фактически не ограничивается»,— заявила Мария Захарова (цитата по сайту МИД).