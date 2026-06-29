Шойгу: России нужны самые передовые технологии строительства ГЭС
В Москве под руководством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу прошло совещание по строительству ГЭС и ГРЭС для обеспечения электроэнергией крупных инвестиционных проектов в Сибирском федеральном округе.
В мероприятии приняли участие зампред правительства РФ Александр Новак, полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, высшие должностные лица субъектов федерации СФО, представители руководства аппарата правительства и федеральных органов исполнительной власти, ПАО «РусГидро», АО «Силовые машины», ряда других энергетических и промышленных компаний, а также организаций инновационной инфраструктуры. На совещании обсуждался ход работ по выполнению указов президента РФ о строительстве Крапивинской ГЭС в Кемеровской области, Мокской и Ивановской ГЭС в Республике Бурятия, усилению мощности Березовской ГРЭС в Красноярском крае и запуске предпроектных работ по Эвенкийской ГЭС в Красноярском крае.
«Гидроэнергетика является системообразующим элементом государственной энергосистемы России, обеспечивая порядка 17% выработки электроэнергии и 20% установленной мощности. Мы обладаем одним из крупнейших в мире гидроэнергетических потенциалов — порядка 250 ГВт. Около 80% этого потенциала приходится на Сибирь и Дальний Восток. Нам необходимы самые современные технологии для строительства новых гидроэлектростанций»,— отметил Сергей Шойгу.
По его словам, за последние 15 лет ввод генерирующих мощностей ГЭС носил «сдержанный, мягко говоря, характер»: «За период с 2010 по 2025 год введено порядка 7 ГВт новых генерирующей мощностей ГЭС и ГАЭС. Прирост составил порядка 19%. По данному показателю Россия многократно уступает Индии (там прирост на 27%), Бразилии (+36%) и Китаю (+93%)».
Под эгидой Совбеза РФ, как рассказал Сергей Шойгу далее, планируется разработать практические шаги для запуска нового этапа развития гидроэнергетики Сибири — от выбора инвесторов и разработки механизмов возврата вложений до урегулирования вопросов создания водохранилищ и обеспечения новых ГЭС необходимым оборудованием.
Упомянутая на совещании Крапивинская ГЭС, строительство которой остановили в 1989 году при готовности почти на 50%, является одним из долгосрочных проектов. Интерес к её достройке проявляли компании «РусГидро» и En+, причём только En+ в 2021 году оценивала необходимые инвестиции в 20 млрд рублей. В конце 2023 года президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о завершении строительства этой ГЭС с учётом экономической целесообразности и возможности бюджетного финансирования плотины и водохранилища.
В целом, крупные ГЭС в России в последние годы почти не строились. Однако до 2042 года в федеральной генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики запланировано возведение 12 ГЭС и ГАЭС общей мощностью 7,5 ГВт, причём основные объекты будут расположены в Сибири и на Дальнем Востоке, где наблюдается самый высокий прирост энергопотребления — 4,8% по итогам 2025 года. Тем не менее, регуляторы прорабатывают меры поддержки строительства гидроэлектростанций, в частности, возобновление действия договоров на поставку мощности (ДПМ) для ГЭС, что позволит вернуть инвестиции за счёт повышенных платежей на оптовом рынке. Механизм ДПМ необходим для ГЭС, учитывая их длительный срок окупаемости и дороговизну.