Шойгу: России нужны самые передовые технологии строительства ГЭС

В Москве под руководством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу прошло совещание по строительству ГЭС и ГРЭС для обеспечения электроэнергией крупных инвестиционных проектов в Сибирском федеральном округе.

В мероприятии приняли участие зампред правительства РФ Александр Новак, полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, высшие должностные лица субъектов федерации СФО, представители руководства аппарата правительства и федеральных органов исполнительной власти, ПАО «РусГидро», АО «Силовые машины», ряда других энергетических и промышленных компаний, а также организаций инновационной инфраструктуры. На совещании обсуждался ход работ по выполнению указов президента РФ о строительстве Крапивинской ГЭС в Кемеровской области, Мокской и Ивановской ГЭС в Республике Бурятия, усилению мощности Березовской ГРЭС в Красноярском крае и запуске предпроектных работ по Эвенкийской ГЭС в Красноярском крае.

«Гидроэнергетика является системообразующим элементом государственной энергосистемы России, обеспечивая порядка 17% выработки электроэнергии и 20% установленной мощности. Мы обладаем одним из крупнейших в мире гидроэнергетических потенциалов — порядка 250 ГВт. Около 80% этого потенциала приходится на Сибирь и Дальний Восток. Нам необходимы самые современные технологии для строительства новых гидроэлектростанций»,— отметил Сергей Шойгу.

По его словам, за последние 15 лет ввод генерирующих мощностей ГЭС носил «сдержанный, мягко говоря, характер»: «За период с 2010 по 2025 год введено порядка 7 ГВт новых генерирующей мощностей ГЭС и ГАЭС. Прирост составил порядка 19%. По данному показателю Россия многократно уступает Индии (там прирост на 27%), Бразилии (+36%) и Китаю (+93%)».

Под эгидой Совбеза РФ, как рассказал Сергей Шойгу далее, планируется разработать практические шаги для запуска нового этапа развития гидроэнергетики Сибири — от выбора инвесторов и разработки механизмов возврата вложений до урегулирования вопросов создания водохранилищ и обеспечения новых ГЭС необходимым оборудованием.

Елена Черненко