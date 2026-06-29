«Фармсинтез» рискует прерваться

Налоговики решили обанкротить фармацевтическую компанию «Роснано» — «Фармсинтез». Этот производитель лекарств работает на рынке более 30 лет. В 2010 году компания стала первым фармпроизводителем, вышедшим на биржу. Тем не менее в последние годы дела у нее шли не очень хорошо: фиксировались убытки, долг перед основным акционером «Роснано» превысил 300 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по Башкирии решила обанкротить ПАО «Фармсинтез». Соответствующее заявление подано в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, внимание на него обратила «Фонтанка». Судя по данным арбитражной картотеки, речь идет о долге в размере 20 млн руб. В базе СПАРК есть данные о блокировке счетов компании со стороны ФНС. “Ъ” направил запросы в ФНС и в компанию.

ПАО «Фармсинтез» зарегистрировано в 1996 году во Всеволожском районе Ленобласти. По собственным данным, до 2007 года компания входила в состав холдинга «Фармавит», который считался аффилированным с дочерней структурой «Газпрома» — ЗАО «Газэнергофинанс». В 2007 году была выкуплена фондом, учрежденным американской Firebird Management и датской Danske Capital. В 2010 году компания провела IPO на Мосбирже, став первым представителем фармотрасли на бирже. Сейчас одна бумага «Фармсинтеза» стоит 1,73 руб. (–2,5%) к вчерашнему закрытию.

После IPO состав собственников компании менялся, и к 2013 году ее крупнейшими акционерами стали «Роснано» с 29,75% и эстонская EPhaG AS (39,66%). В 2017 году госкомпания пыталась продать актив, но так и не сделала этого. Тогда доли в компании также были у эстонской EPhaG AS (32,6%) и американской OPKO Pharmaseuticals LLC (16,8%). Сейчас состав акционеров «Фармсинтеза» полностью не раскрывается, однако, судя по списку аффилированных лиц, на конец 2025 года у «Роснано» в компании было 25%, меньше 1% принадлежало топ-менеджерам Дмитрию Генкину и Сергею Автушенко.

Судя по сайту «Фармсинтеза», сейчас в его портфеле девять препаратов. Это иммуностимулирующий «Неовир», противоопухолевый «Сигидрин», противотуберкулезный «Феназид», вакцина для профилактики гепатита В «Сай Би Вак» и другие.

Согласно СПАРК, выручка компании по итогам 2025 года упала на 36%, до 155,9 млн руб., был зафиксирован убыток в 253 млн руб., хотя годом ранее у компании была прибыль примерно в таком же размере.

В своей отчетности за 2025 год компания сообщала, что из-за долгов и зависимости от внешнего финансирования есть риск, что в 2026 году она не сможет продолжать работу. Однако в «Фармсинтезе» все же надеются, что превышение обязательств над активами «носит временный и частично контролируемый характер», в том числе из-за того, что компания задолжала в основном своим же «дочкам» (63,5 млн руб.) и основному акционеру «Роснано» (308,3 млн руб.).

В отчетности компании также отмечалось, что она планирует в ближайшее время ввести в эксплуатацию производственный комплекс, на котором можно будет организовать выпуск препаратов по полному циклу. У самой компании в разработке есть несколько перспективных препаратов, отмечается в документе. Кроме того, для привлечения финансирования компания во второй половине 2026 года запланировала допэмиссию акций.

Это не первое заявление о банкротстве «Фармсинтеза». В 2019 году компанию планировало обанкротить ФГБУ НМИЦ кардиологии им. Е. И. Чазова Минздрава России, а в 2016 году — рекламное агентство «Творческие решения». В обоих случаях вопросы удалось урегулировать, дела были прекращены.

Виктория Колганова