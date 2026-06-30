Эталон предлагают проиндексировать

По данным “Ъ”, крупный бизнес оценил дополнительную нагрузку от применения эталонов затрат сетевых организаций, заработавших в 2026 году, в 87 млрд руб. в год. Для улучшения контроля за расходами сетей потребители предлагают кратно увеличить индекс повышения операционной эффективности, который используется для расчета эталонов. Аналитики считают, что это возможно только после ликвидации накопленного сетевыми организациями регуляторного долга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Крупная промышленность предлагает увеличить индекс повышения операционной эффективности сетевых организаций, который применяется при расчете эталонов их затрат. Это следует из письма «Сообщества потребителей энергии» (лобби крупной промышленности) от 11 июня к вице-премьеру Александру Новаку (“Ъ” видел обращение).

Как подсчитали в ассоциации, переход на применение метода эталонов повлечет дополнительную тарифную нагрузку на потребителей электроэнергии в среднем на 87 млрд руб. ежегодно из-за роста операционных затрат сетевых организаций. При этом пересмотр методики регулирования предусмотрен не ранее 2031 года, когда дополнительный платеж потребителей превысит 520 млрд руб.

Метод эталонов, который начал применяться в 2026 году, направлен на приведение расходов территориальных сетевых организаций (ТСО) к оптимальному уровню, при его расчете учитываются региональные особенности, распределение сетей ТСО, вид и сроки эксплуатации оборудования. В 2026 году доля операционных расходов сетевых компаний, рассчитанных с применением метода эталонов, составит 30%, в 2027 году — 70%, а к 2028 году вырастет до 100%.

Сейчас индекс повышения операционной эффективности составляет 0,1% от затрат в год. Чем больше показатель, тем меньше операционные расходы сетей и дополнительная нагрузка на потребителей. Как сказано в письме, корректировка всей необходимой валовой выручки (НВВ) электросетевых компаний с учетом текущего индекса составит не более 1 млрд руб. ежегодно, что недостаточно для повышения эффективности операционных расходов.

Ассоциация предлагает установить индекс повышения операционной эффективности ТСО на уровне 10,8%, его применение на практике должно определяться регулятором с учетом базы расходов, периода регулирования и переходных ограничений. Это постепенно сократит разрыв между российскими эталонами затрат и сопоставимыми международными показателями в рамках двух периодов долгосрочного регулирования — десяти лет. Например, российские эталоны операционных затрат выше сопоставимых показателей КНР: по воздушным линиям 110–220 кВ и подстанциям 110 кВ разрыв составляет в среднем 68%.

В Минэнерго не ответили на запрос “Ъ”. В ФАС сообщили “Ъ”, что указанное обращение на рассмотрение не поступало. В службе добавили, что переход на определение операционных расходов ТСО с применением эталонов затрат позволил закрепить единый, прозрачный и объективный подход к определению операционных расходов сетевых организаций и повысить качество тарифного регулирования.

В «Россетях» сообщили “Ъ”, что операционные затраты составляют всего 30% расходов на содержание сетевых компаний, рост тарифов ограничен, и переход на эталоны способствует устранению накопленных тарифных дисбалансов. Предложение потребителей в компании считают неактуальным и несвоевременным, отмечая, что делать выводы о необходимости пересмотра эталонов затрат можно только после полноценной реализации данного механизма и анализа фактических результатов его применения.

Сергей Сасим из Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ поясняет, что применение метода эталонов действительно приведет к росту выручки крупных сетевых компаний, но ее постепенное повышение уже учтено в прогнозе социально-экономического развития. Обозначенный рост ОРЕХ увеличит тариф на передачу в среднем на 2–3%. При этом, с учетом обозначенных в прогнозе темпов роста, увеличение ОРЕХ не будет определяющим факторов роста НВВ сетевых организаций.

Поэтому, считает господин Сасим, применение эталонов на экономическое развитие промышленных потребителей существенно не повлияет и инициатива промышленности — снижение операционных затрат сетей почти на 70% за десять лет — реализована не будет. Но методология определения эталонов не бесспорна и требует системного пересмотра по отдельным направлениям, говорит аналитик. Введение повышенных требований к операционной эффективности будет возможно лишь тогда, когда вопросы с ликвидацией регуляторного долга, сформированного за счет искажений, допущенных при установлении тарифов на передачу, будут решены, добавляет эксперт.

Анна Тыбинь