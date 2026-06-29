Эскалация — кратчайший путь к миру

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ильницкий

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Андрей Ильницкий

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Не являясь официальным лицом, я считаю возможным высказать свои (сугубо субъективные и наверняка спорные) предложения по достижению целей специальной военной операции и выходу на устойчивый мир после нашей победы.

В целом мне близка эскалационная стратегия Сергея Караганова в разрешении конфликта с Западом вокруг Украины. Однако я не согласен с ним в оперативно-тактических подходах к ее реализации.

Перескакивать через целые пролеты лестницы эскалации, на мой взгляд, ошибочно. Я выступаю за поэтапный, но последовательный и неуклонный подъем. Я также не вижу необходимости сразу «ходить с козырей» и наносить удары тактическим ядерным оружием по объектам на территории стран—членов НАТО.

Первым делом нужно вывести из строя критическую инфраструктуру Украины. Речь идет всего о примерно 30 ключевых объектах. Именно они сейчас обеспечивают ВСУ вооружением, металлом, энергией, логистикой, а также поддерживают импорт и экспорт критически важных ресурсов.

Предлагаю четыре этапа подъема по лестнице эскалации.

Первый этап: выведение из строя (не тотальное уничтожение, а именно выведение из строя) критической инфраструктуры украинского государства — энергетика, порты, железнодорожные узлы, логистические центры, металлургия и связанные с ними объекты. Речь идет о таких целях, как «АрселорМиттал Кривой Рог» (Кривой Рог), Мерефо-Херсонский мост (Днепр), порт «Пивденный» (Одесская область), Харьковский железнодорожный узел и другие (всего около 30).

Второй этап: окончательное «добивание» объектов военно-промышленного комплекса Украины.

Третий этап: поражение трех основных баз восточного присутствия НАТО в Прибалтике (Адажи, Рукла, Шауляй, Тапа и другие).

Четвертый этап: удары по базам НАТО в Жешуве (Польша) и Констанце (Румыния), а также по предприятиям, производящим вооружения для ВСУ,— из списка, который ранее публиковало Министерство обороны России.

Убежден: реализации первых двух этапов, причем исключительно по территории Украины, будет достаточно, чтобы сделать украинское государство дисфункциональным и остановить агрессивный запал Запада.

В случае же если для Запада и его вассалов украинских ступеней лестницы эскалации окажется недостаточно, можно шагнуть по этой лестнице и выше — в сторону военных объектов, задействованных против РФ, в странах—лимитрофах Запада, где расположены учебные центры и базы НАТО, откуда БПЛА летят в Россию, убивая мирных граждан. Использование воздушного пространства стран Прибалтики для ударов по российской территории представляет собой 100% casus belli, что дает России все основания и возможности для ответных ударов и шагов вверх по лестнице эскалации.

В выборе ступеней и темпов подъема по этой лестнице надо полностью полагаться на политическую мудрость и стратегическое видение ситуации нашим Верховным главнокомандующий, на профессионализм руководства Минобороны и Генерального штаба ВС РФ.

Важна не конечная высота подъема, а твердая, неуклонная воля последовательно двигаться по этой лестнице шаг за шагом.

Победа в СВО, разумеется, куется прежде всего нашими воинами на поле боя. Но сегодня этим полем боя стала и критическая инфраструктура сторон конфликта. Войну на этом фронте начали не мы. Россия обязана ее завершить.

Андрей Ильницкий, военный эксперт, член президиума Совета по внешней и оборонной политике