В России выпустили первых магистров—социальных архитекторов

Финансовый университет при правительстве РФ выпустил первых в России магистров, отучившихся по программе «Социальная архитектура». Диплом получили 22 студента Факультета социальных наук и массовых коммуникаций.

Социальных архитекторов начали готовить в России с сентября 2025 года в двух вузах. На факультете политологии МГУ на новый модуль набрали абитуриентов с нуля — они продолжат учиться до 2027 года. В Финансовом университете под новую программу преобразовали уже имеющуюся «Политическое консультирование и стратегический анализ», добавив к ней квалификацию «социальный архитектор». Студенты этого направления и стали первыми в стране выпускниками с такой квалификацией.

«Это уникальные специалисты нового типа, прошедшие обучение с использованием междисциплинарного подхода на стыке политологии, социологии и коммуникативистики,— объяснили в вузе.— Спектр их профессиональных возможностей варьируется от специалистов по управлению социальными изменениями, сотрудников внутриполитического блока федеральных и региональных органов исполнительной власти до руководителей проектов в бизнесе, госкорпорациях и НКО, фасилитаторов и медиаторов».

Финансовый университет стал опорной площадкой Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия — страна возможностей», специалисты которого приняли участие в модернизации учебной программы 2026 года. В этом году поступить на социального архитектора в магистратуру можно уже в большем количестве вузов. Программы открыты в РАНХиГС, РГГУ и СПбГУ. На сайтах вузов указывается, что «магистерская программа разработана в соответствии с запросом руководства страны на подготовку специалистов, способных разрабатывать и воплощать в жизнь эффективные социальные проекты в условиях современных вызовов и угроз».

Полина Ячменникова