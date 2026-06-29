В России выпустили первых магистров—социальных архитекторов
Финансовый университет при правительстве РФ выпустил первых в России магистров, отучившихся по программе «Социальная архитектура». Диплом получили 22 студента Факультета социальных наук и массовых коммуникаций.
Социальных архитекторов начали готовить в России с сентября 2025 года в двух вузах. На факультете политологии МГУ на новый модуль набрали абитуриентов с нуля — они продолжат учиться до 2027 года. В Финансовом университете под новую программу преобразовали уже имеющуюся «Политическое консультирование и стратегический анализ», добавив к ней квалификацию «социальный архитектор». Студенты этого направления и стали первыми в стране выпускниками с такой квалификацией.
«Это уникальные специалисты нового типа, прошедшие обучение с использованием междисциплинарного подхода на стыке политологии, социологии и коммуникативистики,— объяснили в вузе.— Спектр их профессиональных возможностей варьируется от специалистов по управлению социальными изменениями, сотрудников внутриполитического блока федеральных и региональных органов исполнительной власти до руководителей проектов в бизнесе, госкорпорациях и НКО, фасилитаторов и медиаторов».
Финансовый университет стал опорной площадкой Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия — страна возможностей», специалисты которого приняли участие в модернизации учебной программы 2026 года. В этом году поступить на социального архитектора в магистратуру можно уже в большем количестве вузов. Программы открыты в РАНХиГС, РГГУ и СПбГУ. На сайтах вузов указывается, что «магистерская программа разработана в соответствии с запросом руководства страны на подготовку специалистов, способных разрабатывать и воплощать в жизнь эффективные социальные проекты в условиях современных вызовов и угроз».
Власти активно продвигают институт «социальных архитекторов», позиционируя его как замену устаревшим политтехнологическим подходам во взаимодействии с населением. По их задумке, эти специалисты будут заниматься построением социальных проектов, а также их технологической поддержкой не только во время избирательных кампаний, но и в межвыборный период, поддерживая «социальное самочувствие» граждан. Эффективность их работы предполагается оценивать по «социологической модели», ориентируясь на отклик жителей, а не на освоенные бюджеты или проведенные мероприятия.
Ключевым направлением деятельности «социальных архитекторов» должно стать «общественное благо», включающее решение задач, связанных с демографией, сохранением межэтнического и межконфессионального согласия, а также семейными ценностями. Эти вызовы требуют формулирования проектов таким образом, чтобы общество воспринимало их и присоединялось к их реализации. Новая специальность призвана отвечать за создание смыслов, запуск социальных нововведений, а также укоренение и изменение ценностей, привычек и поведения населения.
Это движение является частью более широкой тенденции по изменению в системе высшего образования России. Начиная с 2022 года, в рамках отказа от Болонской системы, университеты переходят на новую модель, которая предусматривает базовое и специализированное высшее образование вместо бакалавриата и магистратуры. Массовый переход на эту систему ожидается в 2025 году, а завершение реформы запланировано на 2026 год. Однако магистерские программы, в том числе в области гуманитарных наук, продолжают развиваться, при этом некоторые магистерские программы также используются для повышения квалификации и переподготовки кадров.