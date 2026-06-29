ИИзучение мать учения

Все российские студенты будут учиться искусственному интеллекту — Минобрнауки начало разработку базового и профессионального модуля по изучению новых технологий. Тестирование новых курсов стартует в 17 вузах, после чего практику распространят на остальные университеты. Эксперты поддерживают инициативу министерства, подчеркивая, что обучение студентов современным технологиям гораздо эффективнее, чем борьба с использованием их при подготовке курсовых и дипломов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О планах по интеграции ИИ в образовательный процесс рассказал 29 июня глава Минобрнауки Валерий Фальков, выступая на всероссийском форуме «Искусственный интеллект в образовании». Ведомство предлагает два обязательных модуля, который появятся в учебных программах высшего образования.

В рамках базового модуля студенты всех специальностей будут изучать основы ИИ по одинаковой программе, преподавание начнется на первом курсе.

Второй модуль — уже профессиональный — посвящен применению технологии в конкретной специальности и будет отличаться в зависимости от направления подготовки.

Содержание и объем часов, а также соотношение модулей еще обсуждается. Для разработки базового модуля будет создано учебно-методическое объединение (УМО), которое разработает содержание курса и создаст единую платформу для отслеживания процесса обучения. Для успешного внедрения новой модели, пояснили “Ъ” в Минобрнауки, потребуется также масштабная переподготовка преподавателей и система постоянного повышения квалификации. Апробация базового модуля пройдет в 17 университетах — участниках пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования.

Валерий Фальков заявил, что разработка модулей является, по сути, ответом министерства на практику использования студентами ИИ при написании курсовых, рефератов и дипломов, что все чаще расценивается в качестве одной из главных угроз для системы контроля обучения.

«Предложение Минобрнауки о двух обязательных модулях — это попытка перевести стихийный процесс использования ИИ в управляемое русло и закончить тихую войну между студентами и преподавателями»,— уверен доцент Госуниверситета просвещения Вадим Ковригин. Запреты на использование таких технологий он называет нечестным по отношению к студентам, которым в будущем придется работать на рынке, где активно применяется ИИ. Однако эксперт опасается, что преподаватели могут оказаться не готовы к «узакониванию ИИ». «Значительная часть вузовских сотрудников не готовы внедрять эти технологии ни методически, ни психологически. Без опережающей подготовки самих преподавателей любые модули рискуют остаться на бумаге»,— заключает он.

Директор по стратегическому развитию университета ИТМО Дарья Козлова рассказала “Ъ”, что вуз уже встроил курсы по искусственному интеллекту в общеуниверситетский образовательный блок — они включают работу с данными, базовое понимание методов машинного обучения, ключевых технологий и знакомство с принципами создания ИИ-агентов. Госпожа Козлова уверена, что базовый модуль по ИИ необходим студентам любой специальности, так как сейчас это становится универсальным навыком. «Для непрофильных направлений такой блок может носить обзорный и практико-ориентированный характер, а для профильных — дополняться отдельными углубленными модулями, включая этику, безопасность и экономику»,— полагает она.

Ректор МГТУ СТАНКИН Борис Падалкин поддерживает планы Минобрнауки ввести именно единые курсы по ИИ для всех вузов — если этого не сделать, уровень образования по этой дисциплине будет сильно отличаться. Для разработки профессиональных модулей ректор предлагает привлекать технологические компании, занятые в создании ИИ-инструментов в сфере, связанной с будущей работой студентов. Также господин Падалкин призывает ориентироваться на уже существующие практики преподавания ИИ в вузах. «Подготовка курсов на госуровне не должна делать их неподвижными — эта сфера меняется очень быстро, и даже за один семестр данные могут устареть. Поэтому обновлять программу стоит в режиме реального времени»,— заключает эксперт.

Полина Ячменникова