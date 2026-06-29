За четверть века терпимость к домашнему насилию снизилась в десятках стран мира

Терпимость к насилию над женщинами в парах с 1999 по 2024 год снизилась в десятках стран мира. Причем чем большими темпами развивалась страна, тем быстрее менялось отношение к вопросу домашнего насилия. К таким выводам пришла группа шведских ученых, проанализировав опросы нескольких миллионов человек из десятков государств мира. Результаты научной работы опубликованы в журнале PLоS Global Public Health.

Авторы исследования изучили итоги опросов международной программы Demographic and Health Surveys, которая помогает странам собирать и использовать точные данные о демографии. В анализ вошли ответы свыше 1,92 млн женщин из 69 государств и практически 540 тыс. мужчин из 60. Участникам исследования было от 15 до 49 лет, все они состояли в браке ранее или на момент опроса.

Ученые связали уровни нетерпимости к домашнему насилию с показателями индекса человеческого развития (ИЧР; рассчитывается для оценки качества жизни и социального прогресса в разных странах). Выяснилось, что лояльное отношение к насилию среди женщин снизилось почти во всех проанализированных странах (94%). Мужчины стали менее терпимы к насилию в паре в 89% странах. В среднем уровень терпимости снижался на 1,3% и 1,31% в год соответственно, причем страны с более быстрым ростом ИЧР демонстрировали более быстрое снижение приемлемости. Поэтому ученые подчеркнули значимость комплексных инвестиций в общественный прогресс — образование, здравоохранение и экономическое благополучие.

В сентябре 2025 года ВЦИОМ провел опрос среди россиян об отношении к домашнему насилию. Более половины (55%) респондентов подчеркнули, что партнеру нельзя прощать даже одного случая физической агрессии. Количество опрошенных, допускающих примирение в таких ситуациях, с 2019 года снизилось на 11%. При этом данные опроса Russian Field за май 2026 года свидетельствуют, что большинство граждан России (90%) поддержали бы появление в стране закона, предусматривающего наказание за домашнее насилие.

Геор Габараев