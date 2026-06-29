Минпросвещения обновит стандарты дошкольного и начального образования в 2027 году

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) дошкольного и начального образования будут обновлены в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения России.

Глава ведомства Сергей Кравцов заявлял, что в ФГОС для детских садов включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания. Кроме того, с 1 сентября для учреждений вступят в силу рекомендации, касающиеся используемых песен и программ проведения занятий с дошкольниками.

Новый стандарт для учащихся 10-11 классов вступит в силу 1 сентября того же года. Изменения предполагают, что старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне без обязательного выбора профильного направления, но смогут обучаться углубленно в специализированных классах.