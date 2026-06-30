Еде предписано расти

К 2035 году мировое сельхозпроизводство вырастет на 13% к уровню 2025-го, при этом ключевыми рисками для сектора останутся геополитика, климатические изменения и снижение доходов аграриев, следует из прогноза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Эксперты ожидают, что Россия укрепит позиции на глобальном сельхозрынке: объем ее годового агроэкспорта увеличится с нынешних $29 млрд до $33 млрд в 2035 году. Эксперты считают такой сценарий для РФ «инерционным» и предупреждают о возможной недооценке логистических и санкционных рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно вышедшему 29 июня совместному прогнозу ОЭСР и FAO, мировое сельскохозяйственное производство к 2035 году вырастет на 13% к уровню 2025 года. При этом увеличение произойдет не за счет расширения мощностей (например, площади посевов), а из-за повышения урожайности и применения технологий. На эти два фактора придется примерно 80% общего прироста, ожидают эксперты.

Рост сельхозпроизводства будет сосредоточен в небогатых странах Азии, Африки и Южной Америки.

Реальные цены (за вычетом инфляции) на агропродукцию останутся стабильными, считают эксперты. Разрыв в уровне производительности в секторе при этом будет весьма велик: $22,15 тыс. выработанной продукции на одного занятого в развитых странах против $1,1 тыс.— в беднейших регионах. Авторы доклада допускают, что при негативном сценарии средний доход фермера к 2035 году окажется на 12% ниже нынешнего, в бедных странах — на 20%. Мировой рынок зерновых на этом фоне, по прогнозу ФАО и ОЭСР, будет стабильно расти — до 3,22–3,24 млрд тонн к 2035 году с 2,99 млрд тонн в 2025-м.

Основными факторами риска для мирового АПК останутся геополитическая напряженность (так, нынешний конфликт на Ближнем Востоке вызвал рост цен на топливо и удобрения), изменение климата, шоки и эпизоотии (эпидемии животных).

Россия, как ожидается, останется чистым экспортером агропродукции: объем ее поставок на внешние рынки вырастет с $29 млрд в 2025-м до $33 млрд к 2035 году.

Уровень самообеспеченности по ключевым группам товаров будет высоким: по зерновым — 188%, по мясу — 102,5%. РФ сохранит статус крупнейшего в мире экспортера пшеницы, контролируя около четверти мировой торговли этим товаром, а объем производства зерна до 2035 года вырастет с 87,6 млн тонн до 97,6 млн тонн в 2030-м и 107,2 млн тонн в 2035 году. Экспорт зерна увеличится с 46,2 млн тонн до 51,5 млн тонн в 2030-м и до 60,15 млн тонн — в 2035 году. Позитивны для РФ и другие прогнозы: по сахару, мясу, молоку.

Директор департамента инвестиций и рынков капитала компании Kept Павел Лапшин видит в прогнозе ОЭСР сценарий «инерционного развития»: глобальное потребление продолжит понемногу расти, предложение будет развиваться за счет улучшения технологий, реальные цены останутся на текущем уровне при отсутствии каких-то сильных шоков.

Директор практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Роман Самойлов считает, что базовый прогноз может быть излишне оптимистичным из-за недооценки рисков эскалации конфликтов, санкционного давления на логистику и страхование, а также системного ухудшения климатических условий. Для России достижение названных показателей экспорта, по мнению эксперта, возможно лишь при стабильных урожаях, сохранении доступа к ключевым рынкам Азии и Ближнего Востока и бесперебойной работе транспортной инфраструктуры.

Главным ограничением дальнейшего развития российского АПК, полагает господин Самойлов, становится не объем производства, а эффективность всей цепочки «поле—переработка—экспорт».

Эксперт считает, что для наращивания доходов отрасли необходимо сместить фокус с задачи увеличения роста урожайности на создание продукции с высокой добавленной стоимостью, на снижение логистических издержек, модернизацию портов и железных дорог, а также повышение устойчивости АПК к климатическим и геополитическим рискам.

Анна Королева